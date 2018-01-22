Украинский аналитик: к экономике Украины МВФ имеет "слабенькое" отношение

Обязательства Украины перед МВФ превышают $12 млрд. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что денег от фонда Киев, скорее всего, в ближайшее время не получит.

Совокупные долговые обязательства Национального банка и Министерства финансов Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляют 12,1 млрд долларов, заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

"Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют 7,2 млрд долларов, а обязательства Министерства финансов перед МВФ – 4,9 млрд долларов. В целом 12,1 млрд долларов", – цитирует Чурия агентство УНН.

Он отметил, что активы НБУ, входящие в валовые резервы, составляют 18,8 млрд долларов, а общий размер обязательств Нацбанка – 9,1 млрд долларов. Они включают в себя кредиты МВФ, а также займы у других кредиторов.

При этом собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют почти 9,7 млрд долларов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 млрд долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он так и не был выделен, поскольку Киев затягивает реализацию реформ в рамках программы с фондом.

В эфире радио Sputnik украинский аналитик Александр Охрименко отметил, что реформы – это только предлог для МВФ.

"На сегодняшний день к экономике Украины МВФ имеет очень слабенькое отношение. Хотя они очень часто говорят про реформы, но это смешно. Маленький пример: еще в 2016 году на Украине (министр финансов Наталья) Яресько говорила, мол, как только примем бюджет, то сразу получим кредит. Уже и Яресько нет, и бюджет давно приняли, а кредита как не было, так и нет. Потом (премьер-министр Владимир) Гройсман сотни раз говорил, мол, примем пенсионную реформу, будет кредит МВФ. Кредита нет. В действительности МВФ вообще не обращает внимания на то, что здесь происходит. Скорее всего, денег не будет. Может, уже пора разойтись с МВФ? И заниматься экономикой Украины", – сказал Александр Охрименко.

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