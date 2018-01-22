Политолог: жители Донбасса "грустно смеются" над законом о реинтеграции

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этих территорий.
При этом украинский президент заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям, а Киев соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства.
По словам Порошенко, этот закон фиксирует "право Украины на самооборону" и подчеркивает приоритетность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала свое мнение о законе и рассказала об отношении к нему жителей Донбасса.
"Я считаю этот закон преступным. Он подразумевает применение военной силы без всякой оглядки на какие бы то ни было нормы и договоренности. На мой взгляд, Киев не соблюдает и даже никогда не пытался соблюдать Минские договоренности. Киев недоговороспособен. Я часто общаюсь с жителями Донбасса, и они просто смеются над этим законом о реинтеграции. Хотя, естественно, что это очень грустный, очень мрачный смех. Потому что ежедневно происходят обстрелы, при этом ежедневно они (жители Донбасса – ред.) слышат, как Киев хочет их вернуть в состав Украины, говоря, что, собственно, собираются вернуть землю, а не жителей. Жителям просто уготована операция "чистое поле". То есть пустая территория без людей", – сказала Наталья Макеева.
Она также предложила свой вариант "ответных мер" самопровозглашенных республик Донбасса.
"Ответом Донецкой и Луганской народных республик на принятие этого закона мог бы стать, например, закон о борьбе с украинской оккупацией, в соответствии с которым к киевским бандитам могли бы быть применены меры воздействия. При этом сделать это можно даже не в рамках войны, можно же никому при этом войну не объявлять, а просто в рамках антитеррористической операции. Потому что на территории суверенных ДНР и ЛНР эти формирования (военные подразделения Украины – ред.) являются незаконными", – сказала политолог.
Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности.
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