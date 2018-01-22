Политолог: жители Донбасса "грустно смеются" над законом о реинтеграции

Президент Украины Петр Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения территорий". Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала закон преступным и рассказала об отношении к нему жителей самопровозглашенных республик.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этих территорий.

"Для нас уже принятый закон ценен, прежде всего, тем, что он является, по сути, технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины", – сказал Порошенко в понедельник, выступая в Киеве по случаю Дня соборности Украины.

При этом украинский президент заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям, а Киев соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства.

По словам Порошенко, этот закон фиксирует "право Украины на самооборону" и подчеркивает приоритетность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала свое мнение о законе и рассказала об отношении к нему жителей Донбасса.

"Я считаю этот закон преступным. Он подразумевает применение военной силы без всякой оглядки на какие бы то ни было нормы и договоренности. На мой взгляд, Киев не соблюдает и даже никогда не пытался соблюдать Минские договоренности. Киев недоговороспособен. Я часто общаюсь с жителями Донбасса, и они просто смеются над этим законом о реинтеграции. Хотя, естественно, что это очень грустный, очень мрачный смех. Потому что ежедневно происходят обстрелы, при этом ежедневно они (жители Донбасса – ред.) слышат, как Киев хочет их вернуть в состав Украины, говоря, что, собственно, собираются вернуть землю, а не жителей. Жителям просто уготована операция "чистое поле". То есть пустая территория без людей", – сказала Наталья Макеева.

Она также предложила свой вариант "ответных мер" самопровозглашенных республик Донбасса.

"Ответом Донецкой и Луганской народных республик на принятие этого закона мог бы стать, например, закон о борьбе с украинской оккупацией, в соответствии с которым к киевским бандитам могли бы быть применены меры воздействия. При этом сделать это можно даже не в рамках войны, можно же никому при этом войну не объявлять, а просто в рамках антитеррористической операции. Потому что на территории суверенных ДНР и ЛНР эти формирования (военные подразделения Украины – ред.) являются незаконными", – сказала политолог.

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности.

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