"Моська лает на Слона". Молдавский политолог об идее предъявить счет РФ

Молдавия намерена выставить России счет за "оккупацию" Приднестровья. В эфире радио Sputnik молдавский политолог Богдан Цырдя высказал мнение, что подобные заявления высказываются в расчете на одобрение Запада.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья. Об этом он заявил в интервью Latvijas Avize.

"Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", – сказал спикер парламента.

Он также заявил о намерении выставить Москве счет, который будет "измеряться в миллиардах долларов".

"Это нарушение международного права со стороны России. Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет", – сказал Канду.

В Приднестровском регионе Молдавии находится оперативная группа российских войск, основными задачами которой являются миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Кроме того, мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят российские, приднестровские, молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, молдавский политолог Богдан Цырдя высказал мнение, что подобные заявления высказываются в расчете на одобрение Запада.

"Я скептически отношусь к таким заявлениям и к их результативности. Не думаю, что Демократическая партия Молдовы рассчитывает на то, что она сможет получить от РФ какую-то компенсацию. Но, как говорится, остается осадок – это напрягает российское руководство. Ведь Россия открыла рынок для 180 молдавских предприятий, даже экспорт вырос на 90%, Россия скинула цену на газ почти в два раза. А нынешняя молдавская власть стремится отдалиться, помешать политике сближения президента Игоря Додона с РФ, чтобы понравиться своим западным кураторам, которые уже добились от Молдовы целой серии антироссийских акций. Но пока у них не получается вызвать раздражение Кремля. Это как Моська, которая лает на Слона", – сказал Богдан Цырдя.

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