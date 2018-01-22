Эксперт: действия США толкают Россию и Китай "в объятия друг друга"

Китай и Россия должны вместе противостоять давлению США, заявил военный атташе посольства КНР в РФ Куй Яньвэй. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сотрудничество двух стран в этой сфере практически неизбежно.

Китай и Россия должны совместно противодействовать давлению со стороны США, заявил военный атташе посольства КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.

В понедельник на встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что новая американская оборонная стратегия рассматривает Китай и Россию как угрозы для США.

"США с западными странами в европейской части "сдерживают" Россию, а в азиатской части "сдерживают" Китай", – отметил Куй Яньвэй. Он напомнил, что недавно США также заявили о намерении создать на севере Сирии "силы безопасности границы".

"Я думаю, что… Китай и Россия должны прилагать совместные усилия для противодействия глобальным угрозам, а также вызовам со стороны США и их союзников, чтобы обеспечить мир и безопасность не только в (своих) регионах, а также и во всем мире", – сказал военный атташе.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сотрудничество двух стран на данном направлении практически неизбежно.

"Те действия как военного, так и невоенного характера, которые США предпринимают на западе и на востоке, так или иначе толкают Россию и Китай в объятия друг друга. Все эти события, безусловно, подспудно формируют разного рода риски в сфере безопасности, которые одинаково актуальны для Российской Федерации, для КНР и для целого ряда других государств, которые не входят в "орбиту поддержки США"", – считает Александр Коньков.

По его мнению, существуют объективные предпосылки для укрепления сотрудничества РФ и КНР во многих областях, в том числе в сфере безопасности.

"Все предпосылки для сотрудничества России и Китая существуют. Различного рода проекты и программы реализуются между двумя странами на протяжении последних лет. Что касается военного сотрудничества, то я не вижу никаких оснований для исключения, поскольку количество и качество тех вызовов, которые существуют в современном мире, подталкивают к тому, чтобы такие крупные страны находили точки соприкосновения и в военной сфере. А действия США подталкивают к этому, они создают основу для того, чтобы проводить совместные учения и разрабатывать совместные программы действий на случай различных угроз безопасности, которые могут возникать", – полагает Александр Коньков.

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