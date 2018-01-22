Военный эксперт: выбор Мьянмы в пользу Су-30 полностью оправдан

Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30, сообщили в Минобороны РФ. Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил, что многоцелевой истребитель четвертого поколения хорошо себя зарекомендовал у всех иностранных заказчиков.

Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30. Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства", – сказал Фомин.

По его словам, Су-30, который "на практике доказал боевые качества самолета мирового класса", должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.

Российская техника, заявил Фомин, очень хорошо зарекомендовала себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.

"Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника", – отметил замминистра обороны.

Военный эксперт, обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил, что многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30 хорошо себя зарекомендовал у всех иностранных заказчиков.

"По всей видимости, Мьянме будет представлена одна из модификаций истребителя – Су-30СМ в экспортном варианте. Эта машина очень хорошо себя зарекомендовала и у нас в стране, и у всех инозаказчиков, которые приобрели этот самолет: это, в частности, Китай, Малайзия и многие другие страны. Поэтому выбор Мьянмы в отношении этого самолета можно считать полностью оправданным. Что касается военно-морской техники, то и здесь нам есть, что предложить Мьянме. Это касается не только патрульных катеров. Возможно, речь зайдет о покупке фрегатов проекта 11356. Надо полагать, что эти вопросы сейчас обсуждаются. Учитывая, что все наши корабли, вооруженные ракетным комплексом "Калибр-НК", очень хорошо зарекомендовали себя в Сирии, интерес Мьянмы к кораблям именно этого типа также надо считать вполне оправданным", – сказал Михаил Ходаренок.

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