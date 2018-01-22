США изучат готовность соседей России к условиям войны, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение о том, что может стоять за подобными исследованиями.

Оборонное логистическое агентство США собирается изучить инфраструктуру пяти европейских стран – Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши – на предмет готовности к условиям военного времени, говорится в документе, с которым удалось ознакомиться RT.

Исследование, как утверждается, необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

В итоговых отчетах должна содержаться следующая информация: данные о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Пентагон также интересуют сведения о строительных материалах и технике, информация о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

Кроме того, США планируют получить информацию о транспортной инфраструктуре восточноевропейских стран – портах, железных и автомобильных дорогах, аэропортах, мостах и паромных переправах.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение о том, какие цели на самом деле преследует подобное исследование.

"Мы видим, как Пентагон основательно готовится к возможному противостоянию НАТО и России. Может, это провокация. Но наверняка те материалы, которые военные исследователи поставляют в Пентагон – об инфраструктуре и логистике в государствах, которые окружают Россию, – это подготовка к такому противостоянию. А если идет утечка, так это еще и попытка в информационном пространстве завладеть преимуществом, создать атмосферу хаоса и подавить своего обывателя, чтобы выбить из него деньги для повышения боеготовности вооруженных сил, которые входят в состав НАТО", – сказал Андрей Кошкин.

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