Эксперт: мост в Крым выдержит любые катаклизмы

На автодорожной части моста через Керченский пролив началась установка шок-трансмиттеров – устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение", – говорится в сообщении.
На автодорожной части, согласно данным инфоцентра, планируется установить более 760 таких устройств. На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов иное, оно предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.
"Шок-трансмиттеры – один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе", – говорится в сообщении.
Степень надежности моста в Крым в эфире радио Sputnik оценил руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов.
"Это величайшее гидротехническое сооружение, мост выдержит любые катаклизмы – и льды, и любое напряжение, включая землетрясение до 9 баллов. При этом рисков землетрясения не так уж много. В основном в Крыму, если не считать землетрясений в начале ХХ века (1927 г. – ред.) сейчас тектонической активности практически не наблюдается, и шансов на 9-балльное землетрясение практически нет", – сказал Игорь Рябов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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