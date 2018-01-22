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Эксперт: мост в Крым выдержит любые катаклизмы

12:4722.01.2018
(обновлено: 12:48 22.01.2018)
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© РИА Новости / Министерство транспорта РФПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста через Керченский проливСтроительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
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На мосту через Керченский пролив началась установка устройств, дополнительно защищающих конструкции от сейсмовоздействия. О надежности моста в эфире радио Sputnik рассказал руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов.

На автодорожной части моста через Керченский пролив началась установка шок-трансмиттеров – устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщает инфоцентр "Крымский мост"

"Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение", – говорится в сообщении.

Строительство Крымского моста. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперт: мост в Крым – в конечной стадии строительства
Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой. 

На автодорожной части, согласно данным инфоцентра, планируется установить более 760 таких устройств. На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов иное, оно предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.

"Шок-трансмиттеры – один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе", – говорится в сообщении. 

Степень надежности моста в Крым в эфире радио Sputnik оценил руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов. 

"Это величайшее гидротехническое сооружение, мост выдержит любые катаклизмы – и льды, и любое напряжение, включая землетрясение до 9 баллов. При этом рисков землетрясения не так уж много. В основном в Крыму, если не считать землетрясений в начале ХХ века (1927 г. – ред.) сейчас тектонической активности практически не наблюдается, и шансов на 9-балльное землетрясение практически нет", – сказал Игорь Рябов. 

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Asker Druzhban
чётко, надёжно, молодцы
13:22
22.01.2018
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