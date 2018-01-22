Эксперт: в заявлении главы британского генштаба об армии РФ есть подтекст

Глава британского генштаба Ник Картер признал превосходство российской армии над ВС Великобритании. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik назвал мнение британского военного "абсолютно правильным".

Вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии, считает начальник британского генштаба Ник Картер. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на текст выступления Картера, которое состоится в понедельник, 22 января.

По мнению генерала, серьезную угрозу представляют российские крылатые ракеты, которые успешно применялись в Сирии (очевидно, речь идет о "Калибрах" – ред.). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.

Картер сетует на то, что расходы на разработки в военной сфере снизились, и отмечает, что за последние годы России удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

Кроме того, издание со ссылкой на источники пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев рассказал о состоянии британских вооруженных сил.

"Мнение начальника генерального штаба ВС Великобритании об отставании и техническом, и тактическом, и организационном вооруженных сил этой страны от российских является абсолютно правильным. Дело в том, что Великобритания уже давно перестала быть ведущей военной державой. На сегодняшний день она отстает и по своим ядерным силам, и по своим подводным силам – в данном случае я даже не беру количественные параметры, а лишь чисто технические. Все это создавалось в период холодной войны с Советским Союзом, в какой-то мере модернизировалось в постсоветский период, но на сегодняшний день это все отстало технически", – сказал Владимир Богатырев.

Он обратил также внимание на слова главы британского генштаба о российских крылатых ракетах.

"Новые крылатые ракеты, которые мы использовали для уничтожения ИГИЛ ("Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России – ред.) в Сирии, в частности, "Калибр" – это новое открытие. Оно (это оружие – ред.) превосходит все имеющиеся в мире аналоги по целому ряду параметров. И, конечно, Великобритания здесь тоже отстает", – отметил военный эксперт.

По его мнению, в словах британского военного есть и другая сторона.

"Есть в этом заявлении подтекст: задача – получение денег для развития военно-промышленного комплекса, дополнительных средств для развития вооруженных сил и укрепления оборонного бюджета. Это, в том числе, идет в разрезе традиционной проамериканской позиции и военного, и политического руководства Великобритании, чтобы способствовать развитию и американского ВПК", – считает Владимир Богатырев.

Ранее Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Россией и Китаем одним из приоритетов и потребовал дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим государствам. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.

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