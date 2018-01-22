"Наглость силы". Дипломат прокомментировал действия США в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "бешенстве" Турции из-за действий США в Сирии. В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов назвал политику США в Сирии и в целом на Ближнем Востоке некомпетентной.

Односторонние действия США в Сирии привели Турцию в бешенство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию", – сказал Лавров.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

Ранее сообщалось, что советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов.

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов высказал мнение, что политика США в Сирии и на Ближнем Востоке в целом некомпетентна.

"Это результат некомпетентности. Не зря один из американских политологов очень хорошо определил сущность политики США, как "некомпетентность силы". А я бы назвал это жестче – наглостью силы: мол, если сильный, то значит прав, сила все решает. Нет. В современном мире сила решает далеко не все. Формируется многополярный мир. Что касается Сирии, где действия США привели Турцию в бешенство, то все это – по незнанию обстановки, связей и так далее. Действия США – вредные, подрывные. США дров наломали на Ближнем Востоке достаточно много. После того как они там наворочали, словно слон в посудной лавке, восстанавливать придется достаточно много, долго и большими усилиями", – сказал Александр Вавилов.

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