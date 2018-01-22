Аналитик: заявления Киева "об энергонезависимости" – часть игры

В Киеве обещают, что Украина сможет сама обеспечить себя газом. У старшего аналитика инвестиционной компании "Альпари" Романа Ткачука подобные заявления вызывают сомнения. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Украина за три-четыре года сможет сама обеспечивать себя газом.

"Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа", – сказал Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 млрд кубометров до 2035 года.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Гройсмана.

"Подобные заявления украинских политиков появляются не первый год. Но по факту мы видим, что в последние годы Украина закупала 4 млрд кубометров за счет реверсных поставок газа из Европы, то есть фактически это российский газ, который идет в обратную сторону. И "Нафтогаз", исходя из решения Стокгольмского арбитража, должен теперь этот объем выбирать из российских поставок. По всей видимости, как раз об этом объеме идет речь. Отмечу, что 4 млрд кубометров – это достаточно большой объем, и Украине будет сложно подыскать какие-то варианты внутри своей страны. Крупные месторождения, возможно, есть, но определенные сомнения по этому поводу возникают. На мой взгляд, это в большей степени политический ход и желание показать России, что Украина, мол, будет рассматривать другие варианты поставок газа, это элемент торговли. Сейчас, думаю, идут переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" по цене газа, и эти заявления – часть игры", – сказал Роман Ткачук.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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