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"Просто погрузились и уехали". Политолог о выводе бригады ВСУ из Донбасса

10:4022.01.2018
(обновлено: 11:49 22.01.2018)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке УкраиныТанки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Зону конфликта в Донбассе в полном составе покинула одна из крупнейших бригад ВСУ, известная как "Закарпатский легион". Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, также известной как "Закарпатский легион", покинули зону конфликта в Донбассе в полном составе, сообщает РИА Новости Украина.

Подразделение уже прибыло в место постоянной дислокации — Закарпатскую область. Там же теперь дислоцируется эшелон с техникой и автомобилями военных.

Артиллерия ВСУ
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на Facebook
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Движение поддержки закарпатских военных разместило в своем Facebook-аккаунте фотографии прибывших в регион бойцов.

Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье как минимум до июля 2018 года.

Точное место дислокации отдельной горно-пехотной бригады в Донбассе не называется.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это феноменальная вещь. В данном случае мы имеем пример глубокого кризиса даже не Вооруженных сил Украины, а украинской государственности. Обратите внимание, что снялась элитная часть — это горные стрелки, они отправились домой. И они прекрасно знают, что им ничего не будет – расправы со стороны центральных властей, из Киева они не ждут. В полном составе погрузились и уехали. Это говорит о том, что Украина как субъект международных отношений теряется, ее территория крошится, и этот региональный аспект принимает все большее значение. Если часть, сформированная на западной Украине, возвращается без приказа на старое место дислокации, то это значит, что она воспринимает себя как региональные вооруженные силы, а это очень плохой признак состояния украинской государственности", — сказал Андрей Суздальцев.

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Комментарии
14 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Михайлович
А может быть это дальновидный тактический ход. В Закарпатье они навряд ли попадут в окружение. Уж больно свежи в памяти воспоминания о Дебальцевском котле.
12:01
22.01.2018
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Arkadi Kivovitch
Кто сказал, что сами снялись, без приказа? Я читал в другом месте, что это обычная ротация.
11:13
22.01.2018
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