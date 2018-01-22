Эксперт: США "балансируют на тонкой веревочке" в вопросе атак на Африн

Самолеты ВВС Турции поразили 45 целей в сирийском Африне во второй день проведения операции "Оливковая ветвь". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин отметил, что у США двойственное отношение к происходящему.

ВВС Турции в результате авиаударов уничтожили в воскресенье, 21 января, 45 целей курдских формирований в сирийском Африне, говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба страны.

Среди уничтоженных целей — убежища, склады с оружием, огневые позиции. Удары наносили 32 самолета, которые благополучно вернулись на свои базы, заявили в генштабе.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Накануне в операции участвовали 72 самолета, были уничтожены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной фазы операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило действия Турции.

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik предположил, как могут развиваться события.

"Это приведет к дальнейшему осложнению ситуации в многострадальной Сирии, которая и так шесть лет истекает кровью в гражданской войне. И только затеплились надежды, что можно будет достичь урегулирования, как вспыхивает новый серьезный конфликт – на этот раз его инспирирует Турция. Разумеется, это не способствует решению вопроса окончательного урегулирования", — сказал Владимир Фитин.

Соединенные Штаты признают право Турции на защиту безопасности, но в рамках закона и соблюдая меры во избежание жертв среди гражданского населения, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

По мнению Владимира Фитина, США демонстрируют двойственное отношение к происходящему.

"Вашингтон на протяжении последних лет поддерживает силы самообороны сирийских курдов, продолжает опираться на них, учитывая уже официально объявленное желание США остаться в Сирии на неопределенное будущее. В то же время конфликт с Турцией никак не укладывается в стратегию США. Это крупнейший член НАТО, важнейшая армия на южном фланге НАТО. Поэтому США, с одной стороны, нельзя терять обретенных союзников в Сирии в лице курдов, и в то же время нельзя рвать отношения с Турцией. Поэтому США пытаются балансировать на этой "тонкой веревочке". Турция же делает непрозрачные намеки на то, что ни на какие сделки в вопросе курдов не пойдет, поскольку всех курдов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает филиалом Рабочей партии Курдистана, которую Турция признала террористической и с которой ведет многолетнюю вооруженную борьбу", — отметил Владимир Фитин.

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