Политолог: на новой стратегии США – налет истеричности и противоречий

В Пентагоне заявили о "растущей угрозе" со стороны России и Китая. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин высказал мнение, что новая американская оборонная стратегия, по сути, является нерабочим документом.

США сталкиваются с растущей угрозой со стороны РФ и Китая, которые хотят построить мир по своим "авторитарным моделям" и злоупотребляют правом вето, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, представляя в Вашингтоне новую оборонную стратегию США.

"Мы сталкиваемся с растущими угрозами со стороны таких ревизионистских держав как Китай и Россия, стран, которые хотят создать мир в соответствии со своими авторитарными моделями, которые используют право вето против решений других стран в сфере экономики, дипломатии и безопасности", — заявил Мэттис.

По его словам, в основе национальной оборонной стратегии США будет лежать не борьба с терроризмом, а сопернические взаимоотношения с другими странами.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что этот документ, основанный на стереотипах, по сути, является нерабочим.

"Новая стратегия США выдает некоторый налет истеричности, который охватил американских военных и политический истеблишмент. Она напичкана стереотипами, но при этом стереотипы базируются на вполне серьезных выкладках серьезных аналитиков, которые снабжают предупреждениями военных и конгресс. Дело в том, что США, тратя на оборону громадные средства и увеличивая их год от года, тем не менее, отстают по некоторым направлениям. Это происходит по одной причине: другие страны, такие как Китай, Россия, не имея возможности тратить на оборону такие средства, сосредотачиваются на отдельных направлениях развития вооружений и достигают в этом несомненных преимуществ. Компания в Сирии это хорошо показала. Именно по результатам этой компании и был создан новый документ, который расставляет приоритеты военного развития США на ближайшее время. Но этот документ очень противоречив, потому что составляли его люди, которые находятся в состоянии политического противостояния. В администрации Дональда Трампа настояли на отдельных положениях, которые вступают в противоречие с антироссийскими и антикитайскими положениями, которые туда ввели американские "ястребы". Все это делает документ, по сути, нерабочим", — сказал Алексей Мухин.

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