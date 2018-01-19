Эксперт: к информационной войне "подтянулась" Канада

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала призыв канадских консерваторов "отслеживать контент" телеканала.
"В Канаде слышали про обвинения разведки США в адрес RT, не очень поняли, но явно не хотят отставать от большого брата", – сказала Симоньян.
Ранее, в интервью телеканалу NBC, Симоньян отмечала, что главная задача RT – информирование аудитории. Она назвала несправедливыми обвинения RT в пропаганде, напомнив, что западные каналы не скрывают, что представляют позиции своих стран.
В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что Канада в данном случае является частью запущенного Западом механизма против российских СМИ.
"Надо понимать, что мы сейчас находимся в состоянии информационной войны по всем направлениям. Вот и Канада "подтянулась". Действительно, не знают они, в чем обвиняют RT и Sputnik, но взяли под козырек: мол, надо проверить, потому что так "старший брат" сказал. Как они могут ослушаться "старшего брата" – США, где RT лишили аккредитации в конгрессе? Европейцы тоже не хотят отставать – в Европарламенте говорят, что надо создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT. Все это – запущенный механизм, и Канада в данном случае – винтик в этом механизме Запада в борьбе с нашей страной за информационное пространство. Кто такой член канадской Консервативной партии Эрин О'Тул? Седьмая вода на киселе. Но за этими "о'тулами" стоят спецслужбы и политический истеблишмент Соединенных Штатов, которые заинтересованы в разжигании откровенной, циничной ненависти к нашей стране", – считает Александр Гусев.
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