Эксперт: к информационной войне "подтянулась" Канада

В Канаде звучат призывы канадских консерваторов "усилить контроль" за телеканалом RT. В эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев высказал мнение, что страна является частью запущенного Западом механизма против российских СМИ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала призыв канадских консерваторов "отслеживать контент" телеканала.

"В Канаде слышали про обвинения разведки США в адрес RT, не очень поняли, но явно не хотят отставать от большого брата", – сказала Симоньян.

В среду, 17 января, член канадской Консервативной партии Эрин О'Тул призвал обеспечить большую прозрачность соглашений с RT, который платит канадским поставщикам телевизионных услуг за гарантированное включение в пакеты. По его словам, нужно обсудить возможность "отслеживания контента" или "усиления контроля" за RT "по линии безопасности".

Ранее, в интервью телеканалу NBC, Симоньян отмечала, что главная задача RT – информирование аудитории. Она назвала несправедливыми обвинения RT в пропаганде, напомнив, что западные каналы не скрывают, что представляют позиции своих стран.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что Канада в данном случае является частью запущенного Западом механизма против российских СМИ.

"Надо понимать, что мы сейчас находимся в состоянии информационной войны по всем направлениям. Вот и Канада "подтянулась". Действительно, не знают они, в чем обвиняют RT и Sputnik, но взяли под козырек: мол, надо проверить, потому что так "старший брат" сказал. Как они могут ослушаться "старшего брата" – США, где RT лишили аккредитации в конгрессе? Европейцы тоже не хотят отставать – в Европарламенте говорят, что надо создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT. Все это – запущенный механизм, и Канада в данном случае – винтик в этом механизме Запада в борьбе с нашей страной за информационное пространство. Кто такой член канадской Консервативной партии Эрин О'Тул? Седьмая вода на киселе. Но за этими "о'тулами" стоят спецслужбы и политический истеблишмент Соединенных Штатов, которые заинтересованы в разжигании откровенной, циничной ненависти к нашей стране", – считает Александр Гусев.

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