Мнение: Украине придется изменить закон об образовании

Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина-НАТО, заявил глава МИД страны Петер Сиярто. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что Будапешт пока ведет последовательную политику, отстаивая интересы нацменьшинств на Украине.

Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны из-за нового украинского закона об образовании, заявил глава МИД страны Петер Сиярто на встрече с депутатом Верховной рады и председателем Общества венгерской культуры в Закарпатье Василием Брензовичем.

"Венгрия будет отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов", – приводит слова Сиярто сайт МИД Венгрии

Он подчеркнул, что ряд законопроектов, внесенных на рассмотрение Рады, вызывают у венгерской стороны беспокойство, так как ограничивают права национальных меньшинств. По словам Сиярто, это не вопрос двусторонних отношений Будапешта и Киева, а международная проблема.

В конце сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2020 года образование в стране станет полностью украиноязычным.

Против закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

Будапешт, ранее поддерживавший евроинтеграцию Украины, в октябре прошлого года наложил вето на проведение саммита Украина-НАТО.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что власти Венгрии пока ведут последовательную политику, отстаивая интересы нацменьшинств на Украине.

"С самого начала Венгрия заявляла, что украинский закон об образовании является дискриминационным по отношению к национальным этническим меньшинствам, в частности, к венгерскому. Венгры пообещали препятствовать украинской евроинтеграционной политике до тех пор, пока Украина не приведет свое законодательство к европейским нормам. Соответственно, венгры так и поступают. Украина заявляла, что она последует рекомендациям Венецианской комиссии, та осудила ряд положений данного закона, тем не менее, Украина ничего не сделала во исполнение своего обещания. Так что венгры в этом плане последовательны. Я почти наверняка уверен, что Украине рано или поздно придется видоизменять данный закон. Но я опасаюсь, что Украина изменит нормы, которые дискриминируют венгров, болгар, румын, но при этом оставит все дискриминационные нормы в отношении русского нацменьшинства на Украине, и Европа закроет на это глаза", – сказал Владимир Корнилов.

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