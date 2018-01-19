Военный эксперт: российской ТОС-1 интересуются многие страны

Немецкие СМИ рассказали об "адском оружии" РФ – обновленной версии тяжелой огнеметной системы ТОС-1. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что система получила высокую оценку специалистов после применения по боевикам в Сирии.

В России появится модификация одного из сильнейших вооружений — тяжелой огнеметной системы ТОС-1, пишет немецкое издание Stern.

Издание отмечает, что в России создают новую версию системы, которая будет смонтирована на платформе "Армата". Кроме того, предусматривается и возможность установки системы на колесном танке – предположительно, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг", причем первый прототип уже находится в производстве.

Как отмечает издание, система способна стрелять ракетами с термобарическими боеголовками с эффектом "аэрозольной бомбы" с колоссальной взрывной волной и вакуумом. Спастись от такого удара невозможно ни в подземных пещерах, ни в блиндажах, ни в бункерах. При этом оружие способно расчистить минные поля.

По данным Stern, новая система будет поставляться на вооружение уже в 2018-2025 годах.

Сообщается, что у огнемета нет аналогов за рубежом, и только в Сирии системой ТОС-1 пользуются правительственные войска.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что система ТОС после применения по боевикам в Сирии получила высокую оценку специалистов.

"Данная система была применена по особо укрепленным районам боевиков в Сирии, и показала себя с лучшей стороны. Результат стрельбы нашими и зарубежными специалистами, присутствующими при этом, был оценен высоко. Данная система может создавать перед наступающей бронетанковой техникой огневой вал, который уничтожает любые цели, подпадающие под воздействие ракет, обеспечивая тем самым успешную наступательную операцию. У ТОС-1 порядка 30 направляющих для неуправляемых реактивных снарядов, при этом дальность поражающих ракет – до 6 километров. Площадь поражения такой системы составляет порядка 40 тысяч квадратных метров. Основной поражающий элемент – это осколочно-фугасные боеприпасы. Система находится на гусеничном ходу, на базе танка Т-72. Помимо этого, в комплекс входит транспортно-заряжающая машина, которая обеспечивает зарядку ракетами. Под нее сделаны два вида боеприпасов. Этой системой сейчас интересуются многие страны", – сказал Алексей Леонков.

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