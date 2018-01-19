Мнение: "Нафтогаз" и кабмин Украины "грызутся" по поводу российского газа

Кабмин Украины, утверждая финансовый план "Нафтогаза" на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, заявил глава Минэнерго. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин отметил, что таким заявлениям удивляться не приходится.

Кабмин Украины, утверждая финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, заявил глава Минэнерго страны Игорь Насалик.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в среду, 17 января, заявил, что госкомпания намерена возобновить закупки у "Газпрома" в первом квартале 2018 года, если российская сторона "будет адекватна" в реализации решения Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставки российского газа.

"Руководитель НАК "Нафтогаз" никоим образом не синхронизировал свое заявление с министерством, которое формирует государственную политику. Правительство, принимая финансовый план НАК "Нафтогаз", никак не рассматривало возможность закупки российского газа", – сказал Насалик, выступая в Верховной раде.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 17 января сообщил о намерении украинской компании в ближайшие дни начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

Комментируя в эфире радио Sputnik заявление главы Минэнерго Украины, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что подобное поведение украинских структур – обычная практика.

"Это просто-напросто внутренняя "грызня". Они там грызутся между собой: одна структура говорит одно, другая – другое. Это обычная практика для Украины. Есть решение Стокгольмского арбитража, по которому Украина обязана ежегодно закупать у России несколько миллиардов кубометров газа. Но из этого не следует, что Украина будет это выполнять. Украина, например, обязана выплатить России три миллиарда долларов кредита, но она этого не выполняет. Кто-нибудь на нее за это на Западе оказывает давление? Нет. МВФ даже пересмотрел свой устав, чтобы иметь право, несмотря на отказ Киева платить по государственным долгам, продолжать финансировать Украину. Так и здесь. То, что есть решение суда, не значит, что Украина будет его выполнять. Но все мы прекрасно понимаем, что когда Украина отказывается покупать российский газ, она покупает именно российский газ – только из Западной Европы", – сказал Игорь Шишкин.

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