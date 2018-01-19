Эксперт объяснил, почему США не раскрывают ЕС стратегию по Ближнему Востоку

В ЕС рассказали, что не знакомы со стратегией США по Ближнему Востоку, о подготовке которой заявлял Вашингтон. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал тот факт, что европейские союзники не знают о планах США.

Евросоюз не располагает информацией о стратегии США по Ближнему Востоку, о подготовке которой сообщал Вашингтон, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

"Как и многие другие, мы ждем, что это за план. Нам обещали план. Мы полагаем, что он создается. Если честно, мы не знакомы с содержанием и параметрами этого плана", – сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Он напомнил, что "были неподтвержденные слухи о разных подходах". "Я не хочу их комментировать, у нас нет причин предвосхищать разные аспекты этих планов", – заявил дипломат.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что США и раньше особо не заботились мнением своих союзников, а теперь стали показывать это еще более откровенно.

"Это же очевидно – США искренне считают, что они сами знают, как надо действовать, а союзники "пристроятся по ходу". В действительности это всегда было, но (предыдущий президент США Барак) Обама старался это как-то обернуть в более или менее вежливую форму, а (нынешний американский лидер Дональд) Трамп – человек простой, и он как думает, так и делает. То есть все американские лидеры всегда считали, что главные задачи – их собственные. Но Трамп это просто делает так откровенно, что это стало заметно всем", – сказал Дмитрий Журавлев.

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