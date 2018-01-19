Эксперт объяснил, почему США не раскрывают ЕС стратегию по Ближнему Востоку

Евросоюз не располагает информацией о стратегии США по Ближнему Востоку, о подготовке которой сообщал Вашингтон, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
Он напомнил, что "были неподтвержденные слухи о разных подходах". "Я не хочу их комментировать, у нас нет причин предвосхищать разные аспекты этих планов", – заявил дипломат.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что США и раньше особо не заботились мнением своих союзников, а теперь стали показывать это еще более откровенно.
"Это же очевидно – США искренне считают, что они сами знают, как надо действовать, а союзники "пристроятся по ходу". В действительности это всегда было, но (предыдущий президент США Барак) Обама старался это как-то обернуть в более или менее вежливую форму, а (нынешний американский лидер Дональд) Трамп – человек простой, и он как думает, так и делает. То есть все американские лидеры всегда считали, что главные задачи – их собственные. Но Трамп это просто делает так откровенно, что это стало заметно всем", – сказал Дмитрий Журавлев.
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