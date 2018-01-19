Эксперт: месторождения золота на Украине "и в микроскоп не разглядеть"

На Украине объявлено об обнаружении в Закарпатской области месторождения золота. Значение этого события разъяснил в эфире радио Sputnik руководитель отдела дилинга "Альпари Голд" Александр Федоров.

Госслужба геологии и недр Украины объявила об обнаружении крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Предполагается, что месторождение содержит запасы драгоценного металла на уровне 2,4 тонны.

"Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений", – указывается в заявлении.

Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель отдела дилинга "Альпари Голд" Александр Федоров.

"Для нас понятие "добывать золото на Украине" – это что-то из области фантастики. Украины нет на карте месторождений золота – такие месторождения там и в микроскоп не разглядеть. Поэтому они никогда не являлись предметом изучения и анализа их возможностей и потенциала", – сказал Александр Федоров.

Он разъяснил, что прогнозируемые запасы драгоценного металла в Раховском районе Закарпатской области по меркам золотодобытчиков очень невелики.

"2400 килограммов – это годовой объем добычи очень средней артели в Магадане. Поэтому нельзя считать это заметным событием для мира. Но для Украины, возможно, это серьезное событие", – отметил Александр Федоров.

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