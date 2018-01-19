Эксперт: месторождения золота на Украине "и в микроскоп не разглядеть"

Госслужба геологии и недр Украины объявила об обнаружении крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области.
Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
"Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений", – указывается в заявлении.
Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель отдела дилинга "Альпари Голд" Александр Федоров.
"Для нас понятие "добывать золото на Украине" – это что-то из области фантастики. Украины нет на карте месторождений золота – такие месторождения там и в микроскоп не разглядеть. Поэтому они никогда не являлись предметом изучения и анализа их возможностей и потенциала", – сказал Александр Федоров.
Он разъяснил, что прогнозируемые запасы драгоценного металла в Раховском районе Закарпатской области по меркам золотодобытчиков очень невелики.
"2400 килограммов – это годовой объем добычи очень средней артели в Магадане. Поэтому нельзя считать это заметным событием для мира. Но для Украины, возможно, это серьезное событие", – отметил Александр Федоров.
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