Политолог: слова Мэй и Макрона о России – отголосок "спецоперации" США

Париж и Лондон назвали российскую политику "агрессивной и напористой". Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что здесь не обошлось без влияния со стороны США.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя российскую внешнюю и оборонную политику, назвали ее "более агрессивной и напористой".

По их мнению, Москва прибегает к "различным формам стратегического запугивания, включая дезинформацию, злонамеренные действия в киберпространстве и подрывную деятельность в политической сфере".

Вместе с тем "Париж и Лондон постараются установить конструктивный диалог с Москвой через соответствующие каналы связи", говорится в совместном коммюнике по итогам французско-британского саммита

Кроме того, Мэй и Макрон вновь заявили, что не признают воссоединение Крыма с Россией, а также призвали Москву и Киев придерживаться Минских договоренностей.

"Пока российская сторона не исполнит свои обязанности в рамках этих договоренностей, экономические санкции не будут сняты", – подчеркивают лидеры в коммюнике.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобное мнение европейских политиков является последствием действий США.

"В первую очередь, данное заявление является одним из отголосков, одним из последствий действий американской стороны, которая не так давно передала своим европейским партнерам информацию о якобы имевшихся попытках Москвы оказать влияние на исход выборов во Франции "по американскому сценарию". И сразу после этой "спецоперации" тональность европейских партнеров, в том числе и французского президента, по отношению к Москве заметно изменилась. То есть изначально после победы Макрона на выборах и визита (президента РФ) Владимира Путина во Францию возникла ситуация, когда Германию в качестве контрагента России в Европе могла сменить Франция. Но с помощью данной "спецоперации" подобная альтернатива была пресечена", – сказал Павел Салин.

И на этом фоне, по его мнению, России и Франции придется вновь строить отношения "с чистого листа".

"Особо не афишируемые действия американской стороны удались, и теперь Москве и Парижу необходимо активно работать, чтобы растопить лед, который возник в последние несколько недель. В принципе придется начинать с чистого листа – с того, с чего стороны начинали в первой половине 2017 года", – считает политолог.

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