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"США пренебрегают этикой". Политолог об инциденте со счетами посольства РФ

12:3119.01.2018
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в СШАЗдание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
МИД РФ потребовал от Вашингтона наказать виновных в распространении информации о счетах посольства РФ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко отметил, что американские власти бесцеремонно относятся ко всем правилам международных отношений.

МИД России требует от американских властей наказать виновных в распространении информации о счетах посольства РФ в США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб служб ресурс "Баззфид" опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства – действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны", – говорится в документе.

Как указали в МИД РФ, сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет.

Однако, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно.

"Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, — дело рук официального Вашингтона", – говорится в документе.

Причем, многие приведенные сведения, как указали в МИД РФ, сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во "вмешательстве в американские выборы".

"Но в случае со счетами это уже не просто вопрос "фейковых новостей", а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных", – считают в ведомстве.

В этой связи в МИД РФ констатировали, что Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России.

Советник президента США Стивен Бэннон. Февраль 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
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"Давление на них продолжается и нарастает. Налицо – злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение", – заключили в МИД РФ.

В эфире радио Sputnik политолог,  старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что власти США пренебрегают всеми писаными и неписаными правилами международных отношений. 

"Во взаимоотношении стран есть правила писаные, а есть неписаные правила, которые именуются этикой. Но США в последнее время, помимо того, что нарушают международные нормативы, еще и пренебрежительно относятся к этике двусторонних отношений. Как раз к этой области относится финансовая деятельность дипломатических представительств. Здесь принято соблюдать этику, и оба посольства относятся к этому ревностно. Но, к сожалению, американские власти идут на нарушение этики. А это значит – пренебрежение партнером, мол, буду действовать, как мне удобно. Кроме того, это говорит о том, что американцы очень внимательно отслеживают все аспекты и выжидают момент, чтобы затем их выставить в качестве раздражителя в двусторонних отношениях. Мне кажется, что у США было и сохраняется желание быть глобальным лидером, но к этому желанию добавляется характер бесцеремонности и пренебрежения ко всем остальным", – сказал Владимир Оленченко. 

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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ribachok01
Забегали засуетились.тараканы
12:43
19.01.2018
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