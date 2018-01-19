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Мнение: в Пхенчхане наших спортсменов ждут с распростертыми объятиями

12:0719.01.2018
0930
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТалисманы зимних Олимпийских игр 2018 и зимних Паралимпийских игр 2018 в ПхенчханеТалисманы зимних Олимпийских игр 2018 и зимних Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Южная Корея поддержит российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщили в руководстве этой страны. Глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов эфире радио Sputnik дополнил это сообщение своими впечатлениями от посещения Пхенчхана.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Южная Корея поддержит российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщил председатель Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Кореи Сон Ен Гиль. 

"Мы приветствуем решение российских спортсменов участвовать в индивидуальном порядке в Олимпиаде. Планируем активизировать группу поддержки", – сказал он во время видеоконференции с главой Минвостокразвития Александром Галушкой. 

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря решил дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом и по итогам специальной процедуры допуска. Возможность принять участие в ОИ будет у "чистых" атлетов, которых ранее не уличали в употреблении допинга. 

Олимпийский парк в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от предолимпийского Пхенчхана. 

"Я бывал в Пхенчхане несколько раз и могу сказать, что нас там ждут, что называется, с распростертыми объятиями и готовы оказать нашим спортсменам самый теплый прием. Корейцы вообще без всякого энтузиазма, мягко говоря, восприняли те санкции, которые наложили на нас WADA и МОК. Они мне рассказывали, что ждут наших спортсменов и создадут насколько групп поддержки. Они даже меня попросили написать на русском языке тексты, которые нашим спортсменам было бы приятно видеть на плакатах. И особенно активно создаются такие группы поддержки в самом городе Пхенчхане – столице Олимпийских игр. Люди там настроены по отношению к нам очень доброжелательно", – рассказал Николай Долгополов. 

Он уверен, что корейцы будут приветствовать российских спортсменов искренне и от всей души – и те обязательно почувствуют это доброжелательное отношение публики. 

"Такое отношение очень помогает. Пусть российские спортсмены будут там в "нейтральной" форме, все равно всем будет ясно, кто выступает в этих костюмах. Мне кажется, что они попадут в Корее в очень дружелюбное окружение, и корейцы будут приветствовать нас совершенно искренне и от всей души. Очень приятно, что создается такая обстановка, потому что не во всех странах это бывает – иногда, когда выходят наши спортсмены, начинается такое легкое посвистывание. В Корее, я уверен, этого не будет", – сказал Николай Долгополов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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