"На каждый чих не наздравствуешься". Эксперт о новых обвинениях РФ в США

Один из основателей компании, собиравший досье на президента Дональда Трампа, обвинил Россию во "вторжении" в дела США. В эфире радио Sputnik американист Юрий Рогулев отметил бессмысленность подобных обвинений.

Один из основателей компании Fusion GPS Гленн Симпсон, собиравший досье на президента США Дональда Трампа, утверждает, что Россия якобы вторгалась в действия американских консервативных организаций, свидетельствуют опубликованные в четверг протоколы его допроса в комитете по разведке палаты представителей конгресса.

"Я думаю, многое из этого уже говорилось, но в принципе, похоже, что русские вторгались в деятельность Национальной стрелковой ассоциации (НСА). И тому есть много объяснений. Но говоря более широко, похоже, что действия РФ были нацелены на вторжение в консервативные организации", – говорил Симпсон на допросе в ноябре прошлого года.

Симпсон утверждает, что к взаимодействию России и стрелковой ассоциации якобы причастен заместитель председателя российского Центробанка Александр Торшин, который, по заявлениям Симпсона, является членом НСА. Как сказал Симпсон, у Торшина, "предположительно, должна была состояться встреча с Трампом после инаугурации". Никаких сведений о том, состоялась ли эта встреча, приведено не было.

Симпсон добавил, что исследования его фирмы касались некоторых "связанных с русскими религиозных организаций", названия которых он не привел. Также, по его словам, речь шла о движениях сторонников независимости, в частности, штатов Калифорния и Техас.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что все обвинения американской стороны в адрес России построены исключительно на ложных фактах.

"У нас в России есть такое выражение – "на каждый чих не наздравствуешься". В этом смысле подобная информация (о "вмешательстве" России в дела США – ред.) имеет очевидные признаки ложных фактов. Понимаете, все подобные обвинения, которые слышатся из США, не имеют никакого смысла хотя бы в том плане, что оказывать влияние на такую огромную страну, как США, просто нереально. Тем более что со стрелковой ассоциацией связи весьма и весьма поверхностные. Да, там (в США – ред.) огромный рынок стрелкового вооружения, на этом рынке были представлены и некоторые российские компании. Но это абсолютно ничего не значит, это совершенно не свидетельствует о том, что мы через эту стрелковую ассоциацию, которая объединяет производителей вооружений, стремились каким-то образом повлиять на США", – сказал Юрий Рогулев.

В американском конгрессе идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, называя их "абсолютно голословными".

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