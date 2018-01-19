Мнение: США хотят ликвидировать минские договоренности

Президент США Дональд Трамп выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за этим пожеланием.

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.

Назарбаев сделал такое заявление на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

По его словам, после заседания Совбеза ООН американский лидер выступил за перенос переговоров в столицу другого государства. По его словам, президенты сошлись во мнении, что "Минск-1" зашел в тупик в связи с отсутствием взаимопонимания сторон, после чего Трамп предложил проводить переговоры в ином месте.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", – добавил Назарбаев.

Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ. Такие меры, по его мнению, повысят уровень взаимопонимания.

Урегулирование конфликта в Донбассе является предметом переговоров в рамках "нормандского формата" в Минске.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за пожеланием Вашингтона перенести переговоры из Минска в другое место.

"Запад, в частности, США все пытаются внести какие-то изменения в минский формат. Им главное – сдвинуть с точки безальтернативность Минских соглашений, хотя и они не раз подчеркивали, и даже сам (президент Украины Петр) Порошенко говорил, что альтернативы этим соглашениям нет. Но мы видим, что на Украине был принят закон, который является практически попыткой ликвидации всего этого переговорного процесса. Понятно, что вряд ли это обошлось без согласования с США. И сейчас США пытаются каким-либо образом начать процесс по ликвидации минских договоренностей. Допустим, начнут с переноса места. А вот чего не происходит, и что должно было бы произойти – это то, что до сих пор представители Донецка и Луганска не участвуют в процессе прямых переговоров с Порошенко, с Киевом. Процесс должен был бы идти именно к этому. А все, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сломать достигнутые договоренности", – полагает Александр Дудчак.