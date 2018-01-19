Политолог: сценарий запрета ядерного оружия утопичен

Россия отказалась присоединиться к договору о запрете ядерного оружия. Нынешняя обстановка в мире не способствует отказу ядерных держав от своих арсеналов, отметил в эфире радио Sputnik политолог Никита Данюк.

Россия не станет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам запрещения ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте МИД России.

ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран, причем Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор.

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия, – ред.)", – заявил Лавров.

Он также отметил, что в нынешней ситуации необходим совместный поиск "путей преодоления нарастающих противоречий при одновременном бережном отношении к доказавшим свою эффективность механизмам сотрудничества и при дальнейшем укреплении его международно-правовых основ на базе учета интересов всех государств".

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть перспективы Договора о запрете ядерного оружия.

"На мой взгляд, позиция нашего государства вполне очевидна. И она заключается в том, что даже гипотетически, если этот утопичный сценарий реализовывать, то отсутствуют средства и механизмы контроля, благодаря которым можно было бы действительно гарантировать полное взаимное уничтожение ядерных арсеналов. Сегодня в мире, к сожалению, правовые нормы не являются теми скрепами, которые формируют новый мировой порядок в международных отношениях. Учитывая это, любое государство, которое воспринимает обладание ядерным оружием как гарантию своей государственности и национальной безопасности, никогда не пойдет на этот шаг", – сказал Никита Данюк.

По его словам, пока что международная ситуация не только не способствует отказу ядерных держав от своих арсеналов, но, напротив, подталкивает другие страны к стремлению обзавестись ядерным оружием.

"В частности, Северная Корея работой над своей ядерной программой доказала, что именно ядерное оружие, даже несмотря на то, что потенциальный противник – самый мощный в мире, может стать препятствием, защитой от планов по демонтажу политического режима в той или иной стране", – полагает Никита Данюк.

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