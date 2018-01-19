Мнение: США в Сирии не борются с ИГ*, а решают свои задачи

США призвали Турцию бороться с ИГ*, а не с сирийскими курдами. С кем на территории страны борются сами США, в эфире радио Sputnik предположил политолог Владимир Шаповалов.

Госдепартамент США призывает Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки "Исламское государство*", заявила в четверг на брифинге официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

"Мы, конечно, не знаем, будет ли это. Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все (стороны) там (в Сирии – ред.) были сфокусированы на цели – ИГ*", — сказала Науэрт.

При этом она подтвердила, что США не намерены создавать "силы безопасности границы" в Сирии, и отметила, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен", а главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ* районах.

Ранее коалиция во главе с США сообщила, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством*". Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". В частности, сообщалось о намерении турецкой армии провести военную операцию в городе Африн, занятом курдами.

Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что противоречивые заявления из США о создании "сил безопасности границы" в Сирии свидетельствуют о царящем в Вашингтоне разброде.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik предположил, как может дальше развиваться ситуация.

"В настоящий момент отношения между США и Турцией находятся на крайне низкой точке, стороны обмениваются достаточно жесткими заявлениями. В течение уже достаточно длительного периода времени они поддерживают разные военно-политические силы на территории Сирии. В то же самое время США и Турция по-прежнему являются военными союзниками в рамках НАТО. Это парадоксальная ситуация. И есть вероятность того, что между США и Турцией возникнут непреодолимые противоречия, и эти противоречия приведут к военным столкновениям между теми группировками, которые они поддерживают", – полагает Владимир Шаповалов.

По его мнению, США, которые призывают Турцию к борьбе с ИГ*, сами не очень в этом заинтересованы.

"Задача Вашингтона – не столько усилить борьбу с ИГ*, сколько решить свои собственные задачи. Если бы США действительно были заинтересованы в том, чтобы разобраться с террористами, они бы этим занимались более активно в 2011-2013 годах. До вмешательства в сирийский конфликт России США только на словах боролись с террористами, на деле же они осуществляли усилия по уничтожению САР, разрушению государства и разделу его на отдельные части. Фактически и сейчас США занимаются именно этим", – сказал Владимир Шаповалов.

*Запрещенная в России террористическая организация

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