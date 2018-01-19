Мнение: США в Сирии не борются с ИГ*, а решают свои задачи

Госдепартамент США призывает Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки "Исламское государство*", заявила в четверг на брифинге официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.
При этом она подтвердила, что США не намерены создавать "силы безопасности границы" в Сирии, и отметила, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен", а главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ* районах.
Ранее коалиция во главе с США сообщила, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством*". Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". В частности, сообщалось о намерении турецкой армии провести военную операцию в городе Африн, занятом курдами.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik предположил, как может дальше развиваться ситуация.
"В настоящий момент отношения между США и Турцией находятся на крайне низкой точке, стороны обмениваются достаточно жесткими заявлениями. В течение уже достаточно длительного периода времени они поддерживают разные военно-политические силы на территории Сирии. В то же самое время США и Турция по-прежнему являются военными союзниками в рамках НАТО. Это парадоксальная ситуация. И есть вероятность того, что между США и Турцией возникнут непреодолимые противоречия, и эти противоречия приведут к военным столкновениям между теми группировками, которые они поддерживают", – полагает Владимир Шаповалов.
По его мнению, США, которые призывают Турцию к борьбе с ИГ*, сами не очень в этом заинтересованы.
"Задача Вашингтона – не столько усилить борьбу с ИГ*, сколько решить свои собственные задачи. Если бы США действительно были заинтересованы в том, чтобы разобраться с террористами, они бы этим занимались более активно в 2011-2013 годах. До вмешательства в сирийский конфликт России США только на словах боролись с террористами, на деле же они осуществляли усилия по уничтожению САР, разрушению государства и разделу его на отдельные части. Фактически и сейчас США занимаются именно этим", – сказал Владимир Шаповалов.
*Запрещенная в России террористическая организация
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