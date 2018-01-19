Мнение: закон о реинтеграции Донбасса к народу отношения не имеет

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В ДНР и ЛНР его раскритиковали, о его негативном влиянии на ситуацию заявили в Москве. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, как могут отреагировать на Западе.

Верховная рада Украины одобрила президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 280 голосами при необходимом минимуме в 226.

Теперь закон пойдет на подпись президенту. Документ вступит в силу на следующий день после того, как его опубликуют в официальной прессе.

Закон даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке страны без объявления войны.

В тексте закона Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными". Как отметил президент Петр Порошенко, закон дает Донбассу и Крыму сигнал, что они являются "неотъемлемой частью" Украины.

Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР документ подвергли критике. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что положения документа нарушают минские договоренности. Полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин, в свою очередь, назвал закон "антиреинтеграционным".

В российском МИД принятый документ назвали свидетельством подготовки к новой войне. Как отмечает МИД, украинская сторона хоронит Минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате".

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал принятие закона.

"Одобренный Верховной радой законопроект можно считать результатом консенсуса между теми политическими силами, которые заседают в Верховной раде. Но к населению Донбасса он никакого отношения не имеет. Диалог ведется не между народом Донбасса и Киевом, а внутри тех политических сил, которые находятся у власти в Киеве", – полагает Владислав Гулевич.

Он высказал свое мнение о том, как на принятие закона могут отреагировать на Западе.

"США вряд ли отреагируют, потому что они заинтересованы в эскалации конфликта. Возможно, отреагируют европейцы. Германии все-таки хочется держать ситуацию под контролем и не допускать схода переговорного процесса с рельсов, поэтому Германия может высказаться в пользу Минских соглашений", – предположил Владислав Гулевич.

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