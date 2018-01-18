Мнение: США выступают в качестве "деструктивного начала" в ситуации с КНДР

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в том, что та "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса. В эфире радо Sputnik политолог Георгий Толорая рассказал, что на самом деле мешает США достичь желаемого.

Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

По его словам, Москва также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН.

"Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", – сказал американский лидер.

Он отметил, что все это приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.

Трамп также обвинил трех своих предшественников – Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму – в том, что они не смогли разрешить северокорейский вопрос.

Кроме того, президент США выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "может сделать многое" для разрешения северокорейской проблемы, однако низкий уровень отношений между двумя государствами, как отметил Трамп, не позволяет достичь серьезных успехов в этом вопросе.

В эфире радио Sputnik директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая выразил мнение, что этому во многом способствует политика США в отношении Северной Кореи, а не "вина" России.

"Совершенно непонятно, чем вызвано такое заявление Трампа. Почему вдруг Россия виновата в том, что у Америки ничего не получается с Северной Кореей? Сами США считают главным достижением американской дипломатии в отношении КНДР формирование единого фронта давления на Пхеньян: мол, это давление приведет к тому, что он изменит свою политику, откажется от ядерного оружия. Это, конечно, смехотворно. Но американцы ставили перед собой такую цель. И вдруг северокорейский лидер Ким Чен Ын сделал ловкий ход — подружился с Южной Кореей. И во многом усилия США пошли насмарку. Поэтому американцы нервничают: предпринимают меры по введению санкций, делают непонятные заявления. Не исключаю, что вскоре мы увидим военную активизацию вокруг Корейского полуострова. То есть фактически США выступают в качестве деструктивного начала в корейской ситуации", — сказал Георгий Толорая.



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