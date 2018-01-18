Мнение: Рада фактически узаконила оккупацию Украины иностранными войсками

Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине

Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине

Верховная рада разрешила иностранным военным участвовать в учениях на Украине. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал решение украинских парламентариев.

Верховная рада разрешила военным из других государств, в том числе США, участвовать в многонациональных учениях на Украине в этом году. Соответствующий закон депутаты приняли со второй попытки, за него проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Решение о допуске иностранных военных на территорию страны ранее принял президент Петр Порошенко и попросил Раду его одобрить.

Документ санкционирует пребывание на Украине военнослужащих стран НАТО в течение 365 дней в рамках учений по подготовке подразделений местных Вооруженных сил. В стране смогут находиться до трех тысяч человек с военной техникой, до шести самолетов и вертолетов.

Кроме того, для участия в маневрах Rapid Trident-2018 предполагается пустить на Украину военные подразделения стран-членов альянса и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Двум тысячам военнослужащих, двадцати самолетам и вертолетам позволят находиться на Украине 16 дней в июне-ноябре.

В текущем году также планируется провести многонациональные учения "Светлая лавина", "Чистое небо" и украино-румынские маневры "Ривериан".

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал решение украинских парламентариев.

"Этим решением Рада фактически узаконила оккупацию украинского государства иностранными войсками. Такое откровенное решение свидетельствует лишь о том, что парламент Украины занимает антигосударственную позицию. Никак иначе решение украинского парламента я не могу прокомментировать", – сказал Иван Мезюхо.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.