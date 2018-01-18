Член ОП Крыма: Порошенко теряет позиции в глазах Запада

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятие закона о реинтеграции Донбасса "сигналом" для Крыма и Донбасса. В эфире радио Sputnik заместитель председателя ОП Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал это заявление.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса – сигнал, что Крым и Донбасс являются "неотъемлемой частью" Украины.

Парламент Украины в четверг, 18 января, принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе. Это – сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы – неотъемлемая часть Украины", – написал президент в Facebook после голосования в Раде.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что украинский президент делает подобные заявления в угоду местным националистам и Западу.

"Петр Алексеевич вынужден делать хорошую мину при плохой игре, поскольку его позиции не просто пошатнулись, а уже ведут к тому, что он может только мечтать о своем переизбрании на второй срок. Как говорится, тут бы до конца первого срока уцелеть. Поэтому сегодня он пытается заигрывать с радикалами, и принятый закон дает ему основания вести подобную риторику. Эта риторика направлена и в сторону Запада. Такая ура-патриотическая линия Петра Порошенко – это его спасательный круг, как он считает, в глазах Запада, который разочарован его действиями, утратой им позиций по многим направлениям. Другого выхода у него просто нет. Понятно, что жителей Крыма такого рода заявления Порошенко еще в большей степени консолидируют вокруг нашего российского лидера", – сказал Александр Форманчук.

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