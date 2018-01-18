Политолог: для успеха нового антироссийского проекта ЕС нет предпосылок

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян пожелала "удачи" Европарламенту в создании телеканала Europe Today. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин отметил, что новый антироссийский проект вряд ли будет оригинальным.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала "удачи" Европарламенту, где предложили создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию Russia Today.

"Гуд лак в запуске Europe Today. Обратитесь к коллегам из Ukraine Today за дельным советом – они закрылись через два года", – приводятся на сайте RT слова Симоньян.

Ранее депутаты Европарламента призвали исполнительные органы ЕС расширить финансирование борьбы с российскими СМИ. В ходе обсуждения прозвучало предложение увеличить "контрпропагандистский" бюджет Евросоюза на миллион евро.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон".

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что новый проект, если он состоится, вряд ли будет отличаться от уже созданных.

"Я не вижу политических предпосылок для того, чтобы этот проект был успешным. Пока больше шансов, что это будет очередная реплика мейнстримовских СМИ, пусть и с другим названием. Чтобы новый проект был успешным, он должен нести что-то новое. Но очень сомнительно, что у тех, кто принимает решения в Брюсселе, хватит политической воли и прозорливости сделать свой антироссийский проект действительно конкурентоспособным. Я вообще сомневаюсь, что подобного рода проекты сейчас могут быть таковыми, поскольку они расходятся с вектором времени. Высока вероятность того, что проект, скорее всего, может постигнуть судьба обычных бюрократических придумок", – сказал Алексей Зудин.

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