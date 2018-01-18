Аналитик: Германия назвала истинные цели ЕК по "Северному потоку-2"

В Берлине не согласны с поправками Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток-2", пишут СМИ. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что Германия занимает по проекту очень четкую позицию.

В Берлине выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток-2", сообщают "Ведомости" со ссылкой на копию заключения немецких юристов, содержание которого подтвердил один из европейских чиновников.

В начале ноября прошлого года ЕК предложила поправки к газовой директиве Евросоюза. Они распространяют действие ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.

Среди этих положений: недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к транзиту, разделение продажи и транспортировки газа.

По мнению немецких юристов, ЕК не привела "понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".

Ранее Еврокомиссия сделала исключение для нескольких газопроводов, но основания для такого решения в Берлине посчитали "слишком расплывчатыми". В документе указывается, что поправки не должны распространяться на "Северный поток-2", так как инвестиционное решение по нему принималось значительно раньше, а финансирование проекта уже началось.

Предложенные изменения "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", говорится в заключении.

Юристы подчеркнули, что поправки создают предпосылки для получения Брюсселем эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка топлива, хотя ранее область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран – участниц ЕС.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Германия занимает очень четкую позицию.

"Если бы Еврокомиссия говорила, мол, примем меры по действующему законодательству ЕС в отношении "Северного потока-2", то вряд ли Германия их могла бы остановить. Но ведь они же говорят о поправках к закону, которые позволят им принять определенные меры. Но тогда вы должны четко юридически обосновать, почему вы это делаете, почему изменяете законодательство Евросоюза. Это Германия и просит сделать ЕК. И здесь у Германии позиция довольно сильна: она говорит о реальных целях Брюсселя – не улучшить конкуренцию на европейском газовом рынке, как там говорят, а запретить строительство именно "Северного потока-2"", – сказал Игорь Юшков.

По его словам, в Еврокомиссии хотят изменить закон так, чтобы сами участники проекта от него отказались. Однако газопровод, скорее всего, будет построен, считает аналитик.

"Думаю, что отказаться от проекта уже невозможно. Возможно только изменение маршрута. Потому что Дания тоже впопыхах принимает новый закон, который позволит им отказать в прокладке газопровода по своей акватории. И "Газпрому", возможно, придется немного изменить маршрут. Но в целом все участники проекта подтверждают, что они в нем заинтересованы и отказываться от него не собираются. Первое разрешение Германия уже выдала. Поэтому я думаю, что любые попытки будут натыкаться на противодействие со стороны европейского бизнеса, и газопровод, скорее всего, будет построен", – отметил Игорь Юшков.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

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