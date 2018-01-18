Мнение: ядерное оружие может стать доступнее для террористов

Эксперты предупредили об увеличении риска войны США с РФ и Китаем. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение, что образцы нового ядерного оружия, с которым связывают эти риски, могут представлять опасность только в одном случае.

Из-за разработки новых образцов ядерного оружия "малой мощности" растет риск войны между США и Россией с Китаем, пишет Newsweek со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что Пентагон разрабатывает два новых образца ядерного оружия, чтобы поспевать за Россией и Китаем. В черновом варианте американской ядерной доктрины Москву и Пекин обвиняют в наращивании ядерного потенциала. Согласно проекту, Вашингтон, напротив, сокращает арсеналы.

Несмотря на это, в проекте говорится о создании ядерных боеголовок малой мощности для подводных ракет "Трайдент", используемых подлодками класса "Огайо". Также Пентагон планирует разработать ядерную ракету малой мощности морского базирования.

Тем самым Вашингтон намерен увеличить гибкость ядерных возможностей, поскольку считает свое оружие "слишком большим и сильным", чтобы его применять на деле. Это, как заявляют в Пентагоне, осознают Россия и весь мир, а боеголовки малой мощности заставят другие страны поверить, что вероятность использования ядерного оружия США повысилась.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что образцы ядерного оружия "малой мощности" могут представлять опасность только в одном случае.

"Думаю, что попытки создать новые варианты компактного ядерного оружия не приближают ни к какому конфликту, потому что сами по себе эти ядерные заряды – довольно маломощные, как можно судить из заявлений. Подобного рода оружие не сыграет решающей роли в отношении Китая или России. Поэтому опасения, которые появились в связи с этими заявлениями, мне кажутся безосновательными. С другой стороны, появляется опасность завладения таким оружием террористами. Вот здесь конфликтность ситуации увеличивается, потому что украсть боеголовку, предназначенную для межконтинентальных ракет, которая хранится на военных складах, значительно сложнее, чем украсть боеголовку, которая компактно вмонтирована, допустим, в чемодан. И здесь возможны какие-то варианты террористических атак, если террористы доберутся до таких зарядов", – сказал Михаил Смолин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!