Украинский политик рассказал о целях закона о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины одобрила президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Этот документ оценил в эфире радио Sputnik депутат Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Парламент Украины одобрил президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. За него проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Закон теперь должен подписать глава государства. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Документ дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

Рада рассматривала закон во втором чтении в течение трех дней: парламентарии провели голосования по 673 поправкам. Среди них было предложение разорвать дипломатические отношения с Россией, однако депутаты его отклонили.

Парламент также не поддержал инициативу о признании ДНР и ЛНР "террористическими организациями".

В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с изменениями, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров высказал свою оценку этого документа.

"Что касается закона о так называемой реинтеграции: это закон не о мире, это закон о продолжении войны. Там ни одного слова о "реинтеграции" Донбасса нет. И этим законом они фактически решают не проблемы жителей Донбасса или проблемы Украины, они решают свои собственные проблемы. На протяжении всех трех лет активной фазы боевых действий армия в Донбассе применялась незаконно, в нарушение конституции Украины. А принятием этого закона они узаконили присутствие армии на востоке (страны). Но закон обратной силы не имеет, и каким образом они собираются распространить нормы действия этого закона на предшествующие годы, мне остается непонятным", – сказал Спиридон Килинкаров.

По его мнению, у принятого закона есть еще одна цель.

"Еще один момент – они хотят переложить ответственность за все, что будет происходить в Донбассе, в том числе за социальные выплаты, гарантии, соблюдение прав человека и так далее на "оккупанта", которым признается Российская Федерация. То есть, этим законом они хотят оправдать те незаконные и неконституционные действия, которые они же совершали на протяжении 2014-2017 годов", – считает Спиридон Килинкаров.

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