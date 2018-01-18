"Шаг к войне". Политолог о принятии Радой закона о реинтеграции Донбасса

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса: неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР признаются "оккупированными", а РФ называют страной-агрессором. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение о последствиях принятия закона.

Парламент Украины принял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. За документ проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Закон теперь должен подписать глава государства. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Документ дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В законе неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

Рада рассматривала закон во втором, окончательном чтении в течение трех дней: парламентарии провели голосования по 673 поправкам. Среди них было предложение разорвать дипломатические отношения с Россией, однако депутаты его отклонили.

Парламент также не поддержал инициативу о признании ДНР и ЛНР "террористическими организациями".

В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что принятый закон является сигналом, что Крым и Донбасса являются "неотъемлемой частью" Украины.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе. Это – сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы – неотъемлемая часть Украины", – написал президент в Facebook после голосования в Раде.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев поделился с радио Sputnik своим мнением о том, к чему может привести принятие данного закона.

"Основной вывод состоит в том, что этим законом Киев вышел из минского процесса. Потому что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины было отформатировано в рамках минского процесса. А в новом законе нет ни слова о Минских соглашениях. То есть этот закон фактически подтверждает, что Киев не только не будет выполнять Минские соглашения, а фактически он от них отказался. Второе – вся ответственность за конфликт в Донбассе, по сути, этим законом возлагается на Россию: она объявлена "агрессором" и "оккупантом". И у Киева есть надежда, что этот закон обеспечит им возможность потребовать с России компенсаций", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, в целом этот закон только уведет процесс в сторону от урегулирования конфликта в Донбассе.

"Этот закон, ко всему прочему, суммирует политику украинского государства в отношении Донецка и Луганска: он легитимизирует блокаду, прекращение социальной поддержки населения, возлагая ответственность на Россию – мол, раз она "оккупант", то пусть и содержит их (жителей Донбасса). То есть в принципе украинские власти этим законом все упростили: якобы нет Киева и Донецка и Луганска, есть Москва и Киев. В целом с учетом того, что этот закон позволяет Украине объявлять военное положение и вновь начинать боевую операцию по возращению в состав Украины республик Донбасса, я считаю, что этот закон – серьезный, большой шаг назад от решения проблемы на юго-востоке Украины. Это, в принципе, шаг к войне", – считает политолог.

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