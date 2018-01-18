Мнение: Польша хочет увеличить у себя число военных США по двум причинам

В Польше надеются на увеличение в стране американского военного контингента. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это никак не связано с вопросами безопасности, о которых говорит Варшава.

Польша надеется на увеличение числа американских военных на своей территории, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения.

В США Блащак провел переговоры с советником президента Трампа по национальной безопасности.

"Мы ожидаем более широкое присутствие американских войск в Польше. Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным не только для безопасности Польши, но и целой части Европы. Я имею в виду Европу Средне-восточную", – сказал Блащак.

В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных – в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Варшава при этом преследует две цели.

"Первая – стратегическая цель – это навредить России, потому что присутствие американских военных вблизи российских границ всегда является раздражающим фактором. Второй вопрос – экономический. Понятно, что американских военнослужащих нужно будет размещать, создавать инфраструктуру для их обслуживания. Судя по практике, все работы по обслуживанию, содержанию американских военных баз проводят граждане той страны, где находятся эти базы. Поляки здесь рассчитывают на получение определенного количества рабочих мест. Военнослужащим будут выделены помещения, следовательно, Польша будет получать арендную плату. Польша старается заработать. А с военной точки зрения, никакой выгоды от этого размещения нет", – сказал Андрей Головатюк.

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