Депутат Аксаков: Россия готова к переходу на "цифру"

Правительством РФ утверждена программа "Цифровая экономика", рассчитанная до 2024 года. Она предусматривает в том числе создание правовых норм, связанных с блокчейном и критповалютами. Госдума уже в начале февраля начнет рассматривать соответствующий законопроект. Это должно стать толчком по активизации решения законодательных аспектов развития в этой сфере, сказал в интервью радио Sputnik председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его мнению, Россия полностью готова к созданию необходимых условий для развития цифровой экономики.
"Учитывая огромный интеллектуальный потенциал нашей страны, мы имеем шанс сразу же здорово рвануть вперед. Причем в разных сферах экономики, потому что "цифра" – это не только финтэк, хайтэк, всевозможные программные продукты. А это и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство, и транспорт, и логистика, космос, военная промышленность. То есть цифровая экономика позволит нам сделать серьезный шаг и приблизиться к ведущим экономикам в мире", – отметил глава думского комитета.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018.
Организатором Гайдаровского форума-2018 "Россия и Мир: Цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
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