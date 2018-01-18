Цифровая экономика и социальная защищенность россиян стали главными темами IX Гайдаровского форума. Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума поделился с радио Sputnik своим видением перехода на "цифру".

Правительством РФ утверждена программа "Цифровая экономика", рассчитанная до 2024 года. Она предусматривает в том числе создание правовых норм, связанных с блокчейном и критповалютами. Госдума уже в начале февраля начнет рассматривать соответствующий законопроект. Это должно стать толчком по активизации решения законодательных аспектов развития в этой сфере, сказал в интервью радио Sputnik председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Подходы к криптовалютам разные, и это нормально. Есть "консерваторы" и есть те, кто хочет максимально быстро двигаться вперед. Но мы должны учитывать риски, связанные с новыми явлениями, и эти риски снимать. В законопроекте, который сейчас подготовлен, предусмотрено определение "криптовалют" в качестве финансового актива, и "токенов" в качестве соответствующего цифрового актива и многих других определений – "майнинга", "майнеров". То есть понятийный аппарат будет узаконен. Но одновременно прописывается и регулирование ICO, которое предусматривает отсечение реальных проектов от мошеннических схем", – сказал Анатолий Аксаков.

По его мнению, Россия полностью готова к созданию необходимых условий для развития цифровой экономики.

"Учитывая огромный интеллектуальный потенциал нашей страны, мы имеем шанс сразу же здорово рвануть вперед. Причем в разных сферах экономики, потому что "цифра" – это не только финтэк, хайтэк, всевозможные программные продукты. А это и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство, и транспорт, и логистика, космос, военная промышленность. То есть цифровая экономика позволит нам сделать серьезный шаг и приблизиться к ведущим экономикам в мире", – отметил глава думского комитета.

Депутат Аксаков: Россия готова к переходу на "цифру" Your browser does not support HTML5 audio

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018.

Организатором Гайдаровского форума-2018 "Россия и Мир: Цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

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