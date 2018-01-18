Эксперт: для Германии "Северный поток — 2" — важнейший инструмент развития

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд

СМИ рассказали, как Германия защищает "Северный поток — 2" от нападок Еврокомиссии. В эфире радио Sputnik эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач высказал мнение, что Берлин исходит прежде всего из собственных интересов.

В Берлине выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток — 2", сообщают "Ведомости" со ссылкой на копию заключения немецких юристов , содержание которого подтвердил один из европейских чиновников.

В начале ноября прошлого года ЕК предложила поправки к газовой директиве Евросоюза. Они распространяют действие ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.

Среди этих положений: недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к транзиту, разделение продажи и транспортировки газа.

По мнению немецких юристов, ЕК не привела "понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".

Ранее Еврокомиссия сделала исключение для нескольких газопроводов, но основания для такого решения в Берлине посчитали "слишком расплывчатыми". В документе указывается, что поправки не должны распространяться на "Северный поток — 2", так как инвестиционное решение по нему принималось значительно раньше, а финансирование проекта уже началось.

Предложенные изменения "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", говорится в заключении.

Юристы подчеркнули, что поправки создают предпосылки для получения Брюсселем эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка топлива, хотя ранее область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран — участниц ЕС.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Германия, защищая проект, исходит из собственных интересов.

"Германия защищает прежде всего свои интересы. Потому что проект "Северный поток — 2" направлен в том числе и на то, чтобы увеличить энергетическую безопасность Германии в средней и долгосрочной перспективе. И не только Германии, а всего Европейского союза. Кроме того, проект призван создать дополнительную инфраструктуру, приток инвестиций в ее развитие уже на европейском рынке, увеличить его гибкость и вообще способствовать развитию рынка газа в ЕС", — пояснил Алексей Гривач.

По его словам, сейчас сложно сказать, кто победит в этом споре — Еврокомиссия или Берлин.

"Потому что полный расклад сил непонятен, многие страны вообще не участвуют в этой игре. В пользу поправок Еврокомиссии высказываются такие страны, как Польша или Литва, которые имеют в виду именно политизацию этого процесса и выступают против укрепления сотрудничества России и ЕС в энергетической сфере. А для Германии, наоборот, это важнейший инструмент развития, как и для всего Европейского союза. И конечно, у немцев есть возможность подтянуть в свой лагерь и другие страны, которые понимают, что доступность энергоресурсов — это важный драйвер и энергетической безопасности, и развития экономики ЕС", — отметил эксперт.

Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

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