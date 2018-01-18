Военный эксперт: кроме РЭБ есть и другой метод борьбы с дронами террористов

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии

Демонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии

Российский способ защиты от террористических атак с помощью беспилотников получил высокую оценку американских специалистов. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik изложил свое видение этой темы.

Вашингтону для защиты от террористических атак с помощью беспилотников следует использовать российский метод защиты, считает сотрудник американского Центра военно-морской аналитики (Center for Naval Analyses) Сэмюэль Бендетт.

Специалист, изучающий технологии беспилотных летательных аппаратов, уверен, что теракты с использованием дронов, подобные атакам, которые пытались устроить боевики в Хмеймиме, станут происходить чаще. Защититься от них, по мнению аналитика, поможет радиоэлектронная борьба (РЭБ).

"Россия уже говорит о еще большем усилении радиоэлектронной борьбы после сорванного теракта в Сирии", – сказал Бендетт в интервью журналу The National Interest.

Также эксперт отметил, что для отслеживания и уничтожения дронов противника целесообразно оснастить средствами РЭБ летательные аппараты, указав на пример российских ВКС, которые установили систему радиоэлектронной борьбы на многофункциональный беспилотник "Орлан-10".

Издание пришло к выводу, что РЭБ может оказаться гораздо более экономичным способом борьбы с дронами, чем уничтожение их дорогостоящими ракетами.

Восьмого января Минобороны России сообщило о предотвращении атаки дронов на российские объекты в Сирии. Шестого января десять беспилотников направлялись в Хмеймим и еще три – в Тартус для совершения налетов. Семь летательных аппаратов удалось уничтожить без пострадавших и материального ущерба, над остальными шестью российские военные перехватили контроль.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин изложил свое видение проблемы.

"Если террористы вознамерятся направить огромное количество дронов против того или иного объекта или тем более против группы объектов, может просто не найтись достаточного количества огневых средств для уничтожения всех этих дронов. Что касается методов РЭБ, то они позволяют создавать как бы "купол", который не позволяет дронам лететь по заданному маршруту, видеть цель, осуществлять наводку на цель", – отметил Владимир Козин.

По его словам, попытка атаки террористов на Хмеймим и Тартус при помощи дронов высветила и еще одну проблему.

"Не будем забывать и о еще одном методе борьбы с возможными атаками со стороны террористов с применением дронов: просто не надо продавать террористическим группам технологии, позволяющие осуществлять такие атаки. Эти технологии нужно держать под контролем. То есть, государства, которые серьезно настроены бороться с терроризмом, должны следить за продажами соответствующих технологий, комплектующих и так далее. И, я думаю, потребуются международные встречи специалистов, правительственных экспертов, которые должны обсудить эту проблему", – отметил Владимир Козин.

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