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Мнение: Киев расплатится с США за Javelin не деньгами, а "борзыми щенками"

12:0718.01.2018
(обновлено: 14:30 18.01.2018)
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© Фото : SPC Javon SpenceАмериканские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) JavelinАмериканские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin
© Фото : SPC Javon Spence
США поставят Киеву ракетные комплексы Javelin за счет своего бюджета, утверждает президент Украины Петр Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов выразил сомнение, что Вашингтон готов поставлять оружие безвозмездно.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон поставит Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin за свой счет.

"Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США", – приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
Мнение: США в вопросе поставок Украине Javelin прибегнут к "уловке"
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода. Он также рассказал, что сейчас Киев проводит все необходимые мероприятия для их получения.

По его словам, для того чтобы получить такое оружие, Украине необходимо иметь подготовленные места для хранения.

На прошлой неделе военный портал Ukrainian Military Pages также сообщил, что Киев начнет готовить специалистов для управления ракетными комплексами.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил сомнение в том, что США будут поставлять Украине оружие безвозмездно, отметив, что поставка оружия – это часть "большого бизнеса".

"Я думаю, настоящую правду мы вряд ли узнаем. Потому что поставка вооружений сателлитам – это всегда часть достаточно большого бизнеса, который редко кто приоткрывает. Например, некоторые тайны поставок американского оружия моджахедам в Афганистане мы узнаем только сейчас, спустя 30 лет. Точно так же раскрываются поставки оружия в Ливию и в другие страны. То есть это большой бизнес, который требует тишины", – сказал Семен Уралов.

По его мнению, Украине рано или поздно все равно придется расплачиваться с США за поставленное оружие – не деньгами, так активами.

"Что касается, за чей это будет счет, то сделки бывают двух типов: есть прямые, когда американцы прямо зарабатывают на оружии, а есть связанные, когда оружие поставляется в счет каких-то долгов, а потом расплачиваются "борзыми щенками" – землей, портами, еще чем-то. Ведь у Украины еще осталось достаточно хозяйственных активов, которые привлекательны. Например, портовая инфраструктура, и все, что связано с сельхозпроизводством, особенно, с производством злаковых. И насколько я знаю, американские корпорации там активно работают, так что это вполне может быть частью сделки по получению еще каких-то украинских активов. Так что, я думаю, такая схема вполне возможна", – отметил политолог.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
Политолог: Трамп ведет по отношению к Украине "холодную" политику
Администрация Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить оружие в 2018 году. Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как этот шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

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