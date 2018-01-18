Эксперт рассказал о целях учений военных летчиков под Ростовом

Два Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые отработали конвейерную посадку на шоссе в Ростовской области. Маневры прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Олег Пономаренко.

Два Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые отработали конвейерную посадку на автомобильную дорогу в рамках летных учений, сообщается на сайте Минобороны России. Видео испытаний доступно на YouTube.

Маневры проходили в Ростовской области. Конвейерная посадка (без полной остановки) на дорогу шириной 18 метров осуществлялась в плохих погодных условиях и была отработана трижды, говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

В ходе летного тактического учения подразделения охраны ВПП также отразили нападение условных диверсантов, а поисково-спасательный вертолет Ка-27 эвакуировал "раненого" военного.

Отмечается, что до сегодняшнего дня посадку на шоссе выполняли только легкие истребители.

Маневры прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

"Эта практика вызвана оперативными соображениями – необходимостью использовать (для посадки и взлета автомобильные дороги) либо в случае повреждения аэродромов, либо при невозможности приземлиться и взлететь с конкретной авиабазы, либо в случае выработки топлива. То есть, в плане оперативного использования боевой авиации может возникнуть такая необходимость. Это также повышает гибкость боевого применения, так как дает возможность рассредоточить авиацию. Конечно, это сложно, зависит от мастерства пилота. И для этого такие тренировки и должны осуществляться", – пояснил Олег Пономаренко.

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