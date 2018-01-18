Мнение: США создали проблему на Корейском полуострове и ждут помощи от РФ

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что та "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса. Эксперт Евгений Ким в эфире радио Sputnik объяснил, где истоки проблемы.

Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

По его словам, Москва также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН.

"Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", – сказал американский лидер.

Он отметил, что все это приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.

Трамп также обвинил трех своих предшественников – Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму – в том, что они не смогли разрешить северокорейский вопрос.

Кроме того, президент США выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "может сделать многое" для разрешения северокорейской проблемы, однако низкий уровень отношений между двумя государствами, как отметил Трамп, не позволяет достичь серьезных успехов в этом вопросе.

Ситуация на Корейском полуострове значительно обострилась в прошлом году после серии ракетных пусков в КНДР и северокорейского ядерного испытания. В конце 2017 года Совбез ООН ввел новые международные санкции против Пхеньяна.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Вашингтона.

"Проблема была создана потому, что американцы не хотели гарантировать безопасность Северной Кореи и постоянно проводили учения, направленные на захват территории КНДР и ликвидацию северокорейского руководства. И в КНДР в ответ начали создавать ядерное оружие. Если бы американцы нормализовали отношения с северянами, Северная Корея этим бы не занималась. Теперь США, постоянно угрожая КНДР, включая ее в число стран-изгоев, требуют, чтобы мы и Китай оказывали помощь Америке в давлении на Северную Корею. Не мы создали эту проблему. Именно присутствие США на территории Южной Кореи, постоянные учения привели к этому", – напомнил Евгений Ким.

Он считает, что позицию США в отношении проблем Корейского полуострова нельзя считать конструктивной.

"Американцы хоть в чем-то навстречу Северной Корее пошли в этой ситуации? Нет. Мы выполняем все резолюции Совбеза. Кстати, там записано, что нужны не только санкции, но и переговоры по вопросам денуклеаризации. Американцы, японцы или южнокорейцы эти переговоры провели? Нет, они решили действовать только санкциями. Сейчас КНДР начала переговоры с Южной Кореей о нормализации отношений, потому что ядерная проблема Корейского полуострова не может быть решена, если не будут нормализованы отношения между всеми участниками этого процесса. Северяне начали этот процесс – американцам это не нравится. Они хотят выйти за пределы решения Совбеза, собираются принимать дополнительные односторонние санкции. Они отказались от предложенного Россией и Китаем варианта "двойного замораживания". Что вы тогда предлагаете? Дальше оказывать нажим и уничтожить Северную Корею как государство? Естественно, мы не можем такое поддержать", – сказал Евгений Ким.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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