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Политолог о возможной отмене Brexit: процесс зашел слишком далеко

09:3918.01.2018
(обновлено: 10:44 18.01.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПротивник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице ЛондонаПротивник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Источник сообщил, что Евросоюз готов свернуть процесс Brexit. Готов ли к этому Лондон, в эфире радио Sputnik предположил независимый политолог Александр Сафонов.

Руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit) в случае, если за это выскажется британская палата лордов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Палата лордов британского парламента начнет рассмотрение законопроекта о Brexit в конце января, заявил в среду министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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В среду вечером палата общин британского парламента приняла в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева.

"Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит", – сказал собеседник агентства. По его словам, руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя это тем, что это "проигрыш для всех".

Против Brexit последовательно высказывается глава Европейского совета Дональд Туск. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, что "выход Великобритании – это катастрофа", и "мы хотели бы, чтобы они (британцы) остались (в ЕС)". Он предупредил, что "если они (британцы) этого захотят, им должна быть дана такая возможность".  

Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.

Независимый политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik предположил, как могут далее развиваться события.

"Я думаю, что Brexit неостановим – слишком далеко зашел этот процесс. Думаю, теоретически, через поколение возможно повторное вхождение Великобритании в ЕС. Но это будет уже не отмена Brexit'а, а некий новый виток развития европейского сообщества. На текущий момент, мне кажется, речь идет об общественном давлении (внутри Великобритании), чтобы консервативные силы ни в коей степени не отстаивали самые радикальные и крайние формы (выхода из ЕС). Это давление со стороны финансового сектора, со стороны лейбористов, со стороны иммигрантской общины и других сил", –  считает Александр Сафонов.

Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis
Ни "бэ" ни Мэй. Парламент Британии лишил премьера права на Brexit
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что появился шанс для более мягкого варианта Brexit, чем тот, который предлагает британский премьер-министр Тереза Мэй. По ее мнению, необходимо "сохранить Великобританию в составе единого рынка и таможенного союза". 

Шотландия подавляющим большинством проголосовала на референдуме 2016 года за сохранение Британии в составе ЕС.

Александр Сафонов отметил, что противоречия по этому вопросу Лондон и Эдинбург пока не преодолели.

"Думаю, это предмет длительного торга между шотландским правительством и Лондоном, поскольку (бывший премьер-министр Великобритании Дэвид) Кэмерон пошел на референдум во вполне понятных условиях, которые были продиктованы специфической политической ситуацией. Не думаю, что нынешнее правительство (премьер-министра Терезы) Мэй сейчас будет охотно устраивать референдумы, потому что они абсолютно непредсказуемы для Лондона. Конечно, Шотландская национальная партия зарабатывает на этом политические очки, они демонстрируют своим избирателям, что готовы продолжать борьбу за свои убеждения. Думаю, года через два-три этот вопрос опять может возникнуть в повестке", – полагает Александр Сафонов.

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