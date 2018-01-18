Мнение: как бы США ни назвали новые силы в Сирии, разницы нет

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции

Пентагон заявляет, что силы в Сирии, которые тренируют США, не являются "новой армией или пограничной службой".

"США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы ИГ* не смогло вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах. Это не новая "армия" или традиционные силы "пограничной охраны", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Как говорится в сообщении Пентагона, "данные силы безопасности сосредоточены на внутренней деятельности: помешать боевикам ИГ* бежать из Сирии и укрепить местную безопасность в освобожденных районах".

Отмечается, что главная задача этих сил – защитить местное население и помешать "ИГ* начинать новые нападения против США, их союзников и партнеров, пока в Женеве решается вопрос о долговременном политическом урегулировании гражданской войны в Сирии".

Ранее в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ* вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.

Издание The Defense Post ранее сообщило о том, что коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС).

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная цель США в Сирии – закрепиться в этой стране.

"Под каким бы соусом и под каким бы названием ни пытались представить эти новые силы, создаваемые американцами, разницы нет никакой. Это очередная попытка сохранить свое присутствие в тех районах, которые контролируют курируемые ими силы. А как их назвать – это совершенно не принципиально. То они говорили, что будут делать некие совместные силы курдских отрядов вместе с суннитским ополчением в северных районах Сирии, теперь это называется какой-то пограничной службой. Но от названия суть вопроса не меняется. А суть – это традиционное твердое намерение американцев закрепиться в Сирии", – считает Владимир Фитин.

Он выразил сомнение в обоснованности аргументов Пентагона, который связывает создание новых вооруженных формирований в Сирии с задачами разгрома ИГ*.

"Они уже десять раз сказали, что ИГ* разгромлено – причем, по их словам, именно благодаря их блистательным операциям. Поэтому о каком разгроме сейчас может идти речь? Просто сейчас они предпринимают любые попытки, чтобы хоть как-то обосновать свое присутствие в Сирии", – сказал Владимир Фитин.

* Запрещенная в России террористическая организация

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