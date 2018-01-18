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Мнение: подсчеты числа ядерных боеголовок КНДР не случайно появились сейчас

08:4218.01.2018
(обновлено: 10:28 18.01.2018)
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© AFP 2018 / Jung Yeon Je Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДРПортреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2018 / Jung Yeon Je
Американские ученые оценили количество ядерных боеголовок КНДР. Эта оценка является исключительно субъективной, – отметил в эфире радио Sputnik политолог Константин Блохин.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2018 / Jung Yeon Je
Мнение: угроза санкций против КНДР – единственный козырь США
Число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков" (Bulletin of Atomic Scientists).

Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис – старший научный сотрудник этой федерации.

"Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30-60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как "Нодон"", – говорится в статье.

Однако, как отмечают ученые, пока нет данных в пользу того, что Северная Корея может успешно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы "представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты".

Ряд ученых ранее выражали сомнения, что Пхеньян обладает технологиями повторного входа в атмосферу для МБР.

Ванкувер
© flickr.com/tdlucas5000
"Непонятная инициатива". Политолог о встрече по КНДР в Ванкувере
КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН,  политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал оценку американских специалистов.

"Данные, конечно, субъективные, так как спецслужбы США не имеют  доступа к Северной Корее. Это просто некие умозаключения – что-то подобное озвучивают и в Японии, и в Южной Корее. Я лично думаю, что у КНДР и нет возможностей произвести больше ядерного оружия, и озвученные оценки, вероятно, могут соответствовать действительности. Важно то, что эти оценки американские истеблишмент и ВПК будут использовать в рамках информационной войны для усиления давления и эскалации противостояния на Корейском полуострове, но никак не для решения проблемы. Думаю, что эта новость появилась не случайно именно сейчас – для того, чтобы саботировать переговоры между Севером и Югом в свете Олимпиады (в Пхенчхане)", – полагает Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Мнение: в эпатажном заявлении Трампа о Ким Чен Ыне есть рациональное зерно
Ранее сообщалось, что официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном выходе команд на открытии Олимпиаде в Пхенчхане под флагом объединения и согласовали численность северокорейской команды спортсменов, проведя в среду шесть встреч в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

По их договоренности, в феврале на открытии Игр команды Севера и Юга продемонстрируют стремление к национальному воссоединению совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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