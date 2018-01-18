Мнение: подсчеты числа ядерных боеголовок КНДР не случайно появились сейчас

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Американские ученые оценили количество ядерных боеголовок КНДР. Эта оценка является исключительно субъективной, – отметил в эфире радио Sputnik политолог Константин Блохин.

Число ядерных боеголовок в распоряжении КНДР может достигать 20, причем у Пхеньяна может еще оставаться материал для производства до 60 новых боеголовок, говорится в статье американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков" (Bulletin of Atomic Scientists).

Кристенсен возглавляет проект по ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, Норрис – старший научный сотрудник этой федерации.

"Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30-60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как "Нодон"", – говорится в статье.

Однако, как отмечают ученые, пока нет данных в пользу того, что Северная Корея может успешно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы "представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты".

Ряд ученых ранее выражали сомнения, что Пхеньян обладает технологиями повторного входа в атмосферу для МБР.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал оценку американских специалистов.

"Данные, конечно, субъективные, так как спецслужбы США не имеют доступа к Северной Корее. Это просто некие умозаключения – что-то подобное озвучивают и в Японии, и в Южной Корее. Я лично думаю, что у КНДР и нет возможностей произвести больше ядерного оружия, и озвученные оценки, вероятно, могут соответствовать действительности. Важно то, что эти оценки американские истеблишмент и ВПК будут использовать в рамках информационной войны для усиления давления и эскалации противостояния на Корейском полуострове, но никак не для решения проблемы. Думаю, что эта новость появилась не случайно именно сейчас – для того, чтобы саботировать переговоры между Севером и Югом в свете Олимпиады (в Пхенчхане)", – полагает Константин Блохин.

Ранее сообщалось, что официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном выходе команд на открытии Олимпиаде в Пхенчхане под флагом объединения и согласовали численность северокорейской команды спортсменов, проведя в среду шесть встреч в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

По их договоренности, в феврале на открытии Игр команды Севера и Юга продемонстрируют стремление к национальному воссоединению совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.

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