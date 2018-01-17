Мнение: межкорейское сближение не обойдется без вмешательства внешних сил

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под общим флагом на открытии Олимпиады в Пхёнчхане. В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов поделился мнением о том, как может дальше развиваться ситуация.

Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном выходе команд на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под флагом объединения и согласовали численность северокорейской команды спортсменов, проведя в среду, 17 января, шесть встреч в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

По их договоренности, в феврале на открытии Игр команды Севера и Юга продемонстрируют стремление к национальному воссоединению совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.

Как говорится в опубликованном по итогам переговоров совместном заявлении, на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее, проведут совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.

Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. Она посетит Южную Корею 1 февраля, неделю спустя туда прибудут 230 болельщиков и журналисты. На Олимпиаде также состоится показательное выступление северокорейских мастеров тхэквондо.

В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов отметил, что подобную тенденцию в отношениях Севера и Юга можно только приветствовать. Однако, по его мнению, без вмешательства внешних сил вряд ли обойдется.

"Такое уже было: вплоть до 2008 года довольно успешно развивалась политика "солнечного тепла", но все закончилось вмешательством внешних сил. Сейчас все напоминает начало этого пути, и это крайне позитивный момент. Остается вопрос о том, как поведут себя ведущие игроки и, прежде всего, США. Вновь раздаются угрозы, американский президент Дональд Трамп собрался мериться кнопками с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. И это не внушает оптимизма. Опять отправились авианосные группы к берегам Корейского полуострова. Кроме того, в условиях усиливающегося противостояния США с Китаем, думаю, от американского руководства можно ожидать чего угодно. Поэтому можно приветствовать межкорейский диалог, но без отрицательного вмешательства внешних сил, думаю, не обойдется", — сказал Владимир Терехов.



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