Мнение: в НАТО представляют себя "осажденной крепостью"

В Нидерландах назвали инцидент с российскими Ту-160 "попыткой устрашения". В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев отметил, что страны НАТО в каждом рутинном действии российских военных хотят видеть акт агрессии.

Министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд заявила, что российские самолеты Ту-160, которые во время планового полета над Северным морем в понедельник сопровождались бельгийскими F-16, пытались "напугать или спровоцировать, или проверить" западные страны, сообщает газета Telegraaf.

"Я полагаю, что это форма устрашения или провокации", – сказала Бэйлевелд. По ее словам, действия самолетов могут быть также попыткой российских ВВС "время от времени взглянуть" на ответную реакцию.

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что два истребителя F-16 ВВС Бельгии были подняты в воздух утром 15 января для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, направлявшихся в сторону Великобритании. Согласно информации бельгийского министерства обороны, перехват произошел в нидерландской зоне ответственности воздушного пространства НАТО. Согласно заявлению, бельгийские самолеты "сопровождали российские до того момента, как миссию взяли на себя самолеты (британских) королевских ВВС".

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Было подчеркнуто, что полеты осуществляются без нарушения границ других государств. В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что страны НАТО в каждом рутинном действии российских военных хотят видеть акт агрессии.

"Делается это специально, чтобы сформировать у своих граждан, у своих союзников картину "осажденной крепости". Это позволяет им получать финансирование и дает карт-бланш к агрессивным действиям в отношении России. Давление на Балтике является одной из точек давления, после Украины и Сирии, на Россию. Ситуация выглядит таким образом, что идет постепенное нагнетание полномасштабной войны между блоком НАТО и Россией. Мы надеемся, что этого не произойдет, но выглядит это так, что НАТО формирует предпосылки для того, чтобы начать прямые военные действия против России", – считает Владимир Киреев.

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