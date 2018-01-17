Крымский депутат: требования Запада загоняют Украину в "экономический угол"

В Верховной раде призвали правительство озвучить сумму убытков от блокады Донбасса. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что решение о блокаде принимал сам Киев, и продиктовано оно было политическими соображениями.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что требует от кабмина озвучить точную сумму убытков, которые понесли власти страны от торговой блокады Донбасса.

В начале прошлого года украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта 2017 года полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до возвращения предприятий под украинскую юрисдикцию.

"Еще раз требую от правительства предоставить точную цифру и фактаж убытков государства (бюджета, пенсионного фонда, энергетической сферы) от блокады", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По данным Нацбанка Украины, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса оценивается в 1,8 млрд долларов в 2017 году и может составить 0,5 млрд долларов в 2018 году.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил плачевное состоянии украинской экономики.

"Можно говорить о том, что сегодня это государство (Украина) в силу своей разрушительной политики в отношении собственного народа несет колоссальные экономические потери, которые с нормальной логикой просто не увязываются. Потому что Украина сама инициировала эту блокаду Донбасса. На мой взгляд, сегодня экономическая ситуация на Украине наиболее сложная за весь период независимости этого государства. И те социальные противоречия, которые накопились, даже украинская пропаганда, которая пытается навязать всем, что у них все хорошо и строится светлое европейское будущее, не может скрыть", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, Киев ищет пути выхода из данной ситуации, и требование вице-спикера Рады это подтверждает.

"Киев понимает, что долго продержаться на этой политике не получится, и, на мой взгляд, они пытаются реабилитироваться перед собственными гражданами. Потому что то, что предлагает украинский режим своим гражданам, не может их удовлетворить. Киев много говорил о каких-то небывалых инвестициях Запада, но этих инвестиций нет, а те требования МВФ, которые предъявляются к Украине, просто загоняют ее в "экономический угол"", – отметил крымский депутат.

Он считает, что внутри самой Украины будет звучать все больше критики в адрес Киева.

"Все прекрасно понимают, что действия Украины в отношении Донбасса имеют исключительно политический аспект – чтобы еще больше навредить людям, которые там живут. Какой-то логики, каких-то экономических обоснований в этом нет, за этим стоит исключительно политика. Я думаю, что все больше и больше критики внутри самой Украины в отношении этих процессов будет звучать", – заключил Владислав Ганжара.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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