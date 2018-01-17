Татьяна Голикова: цифровизация напрямую влияет на качество госуправления

О цифровой экономике в России и о ее влиянии на качество госуправления рассказала в интервью радио Sputnik председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. Беседа состоялась в рамках IX Гайдаровского форума в Москве.

Одна из тем, которую обсуждали участники проходящего 16-18 января в Москве IX Гайдаровского форума "Россия и мир: цели и ценности" – необходимость более тесного взаимодействия между ведомствами. Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью радио Sputnik отметила, что для более эффективного сотрудничества необходима дальнейшая цифровизация – преобразование всего массива информации в государственных структурах в цифровую форму. Этот шаг, по мнению Татьяны Голиковой, приведет к улучшению качества государственных услуг по всей стране.

"Цифровая экономика напрямую влияет на качество государственного управления, на более эффективное использование ресурсов. На сегодняшний день информационные ресурсы налоговой службы и информационные сервисы более современны и отвечают требованиям идущего вперед времени, чем то, что мы видим в государственных внебюджетных фондах. Эти сервисы позволяют уже сегодня принимать управленческие решения, отрабатывать изменения в налоговом законодательстве. Мы отдали налоговой службе создание информационного ресурса по записи актов гражданского состояния. Это полное владение всей информацией по стране. Совмещение этих ресурсов с классическими налоговыми ресурсами, с ресурсами по оплате подоходного налога, страховыми взносами дает серьезный рычаг государству не просто принимать правильные управленческие решения, а мгновенно перенастраивать системы на вызовы, ради которых системы создаются. За цифровизацией серьезное будущее, хотя нам еще очень много всего предстоит сделать здесь", – сказала Татьяна Голикова.

© радио Sputnik Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

Председатель Счетной палаты РФ считает, что систему обработки информации необходимо сделать доступной и прозрачной для граждан. По мнению Татьяны Голиковой, сейчас в России можно задуматься о создании единого бюджетного фонда.

"Можно существенно унифицировать эту работу, сделать ее понятной, доступной и прозрачной для граждан. Сегодня граждане не понимают, что положено из этой системы им, на что они могут рассчитывать, работая, выходя на пенсию, попадая в ситуацию болезни. Например, больничные листы и выплаты по ним сегодня администрирует Фонд социального страхования, но за здравоохранение у нас отвечает Фонд обязательного медицинского страхования. При этом данные между ними не коррелируются. Это неправильно для системы здравоохранения. Все это позволяет высказать суждение о возможности создания единого фонда", – рассказала Татьяна Голикова радио Sputnik на Гайдаровском форуме в Москве.

Слушайте полную версию беседы:

Татьяна Голикова: цифровизация напрямую влияет на качество госуправления Your browser does not support HTML5 audio

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным спонсором Гайдаровского форума-2018. Организатором Гайдаровского форума-2018 "Россия и Мир: Цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

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