Политолог: Верховная рада проявила мудрость

Верховная рада Украины отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией. Аналитик, политолог Константин Шуров в эфире радио Sputnik отметил, что парламентарии продемонстрировали способность заглянуть в будущее.

Верховная рада отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести предложение на голосование.

Рада обсуждает проект закона о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Окончательное голосование по законопроекту состоится в четверг.

В эфире радио Sputnik политолог, аналитик Константин Шуров отметил, что депутаты Рады продемонстрировали способность заглянуть в будущее.

"В данной ситуации, как ни парадоксально, Верховная рада как высший законодательный орган Украины проявила своего рода мудрость, устремленность в будущее. Потому что разрыв дипломатических отношений с Россией повлек бы за собой полномасштабный разрыв экономических отношений. А это в данной, очень непростой экономической ситуации, в которой находится Украина, означало бы еще большее падение жизненного уровня и нарастание социальной напряженности в украинском обществе. Парламентарии реально посмотрели на ситуацию. Отклонение поправки – это шаг в нужном, реальном направлении", – сказал Константин Шуров.

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик. В то же время посольства и консульства обоих государств работают в прежнем объеме.

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